Quentin Tarantino vuelve: De qué trata ‘The Popinjay Cavalier’, el nuevo proyecto del director de ‘Bastardos sin Gloria’

Tras varios años dedicados a proyectos literarios y entrevistas, Quentin Tarantino vuelve a acaparar titulares con una obra completamente distinta a lo que suele esperarse de él. Esta vez no se trata de una película ni de una serie de televisión. El cineasta decidió explorar otro territorio narrativo y presentar su siguiente historia en un escenario teatral. La producción ya tiene título y planea debutar en uno de los circuitos escénicos más famosos del mundo.

El nuevo proyecto de Quentin Tarantino

La obra de teatro del director se titula The Popinjay Cavalier y está concebida como un texto que tendrá su puesta en escena en el West End de Londres. El proyecto fue confirmado en un comunicado oficial que también reveló varios detalles sobre su desarrollo. La pieza está escrita y dirigida por el propio Tarantino, y corre a cargo de Sonia Friedman Productions en colaboración con Sony Pictures Entertainment.

La historia se sitúa en la Europa de la década de 1830. De acuerdo con la descripción oficial, la obra se plantea como una comedia de aventuras llena de engaños y situaciones exageradas inspiradas en las historias clásicas de espadachines. El proyecto todavía se encuentra en fase de desarrollo y los responsables de la producción no han revelado el teatro específico donde se presentará ni los nombres del elenco.

Quentin Tarantino en el set de Django: Sin Cadenas (Foto: X)

También se informó que el reparto podría incluir actores emergentes e intérpretes conocidos dentro del circuito teatral o cinematográfico. El estreno está previsto para principios de 2027.

¿Habrá una décima película de Tarantino?

El anuncio de esta obra teatral nos devuelve a la pregunta sobre cuál será su décima y última película. Tarantino ha repetido en numerosas ocasiones que planea retirarse después de dirigir diez largometrajes pero hasta el momento no hay mayorías, al menos no después de la cancelación de The Movie Critic, película en la que trabajó algún tiempo pero que terminó abandonando debido a que “no le entusiasmaba lo suficiente”.

La obra The Popinjay Cavalier podría tener relación con ese plan. El propio director habló sobre el proyecto durante un panel realizado en el Festival de Sundance el año pasado.

“Si se preguntan qué estoy haciendo ahora mismo, estoy escribiendo una obra de teatro, y probablemente será lo siguiente que haga. Si resulta ser un fiasco, probablemente no la convertiré en película. Pero si es un gran éxito… podría ser mi última película”.

Estaríamos ante un experimento creativo de Tarantino que podría tener el potencial de película. Si los boletos se venden bien y obtiene buenos comentarios por parte de la crítica, el camino a la adaptación cinematográfica sería inevitable.

¿Dónde vive el director actualmente?

Quentin Tarantino en el set de Había una vez en Hollywood (Foto: IMDb)

Tarantino se casó en 2018 con la cantante y modelo israelí Daniella Pick. A partir de esa relación, el cineasta comenzó a dividir su tiempo entre Estados Unido e Israel. La pareja estableció una residencia en Tel Aviv, donde el director pasa largas temporadas. Tarantino también ha comentado que convertirse en padre modificó su relación con el trabajo creativo, pues el ritmo de producción que marcó gran parte de su carrera se volvió más pausado.

A finales del año pasado, Pick se entrevistó con Channel 12 y ofreció declaraciones sobre su vida con Quentin en Israel. Le atribuyó al director la famosa frase: “Bueno, da igual. Si pasa algo, moriré siendo sionista“. Comentó que, ante los recientes bombardeos, jamás han considerado abandonar la ciudad: “Para empezar, Quentin se lo toma con mucha calma. La mayoría de las veces, ni siquiera bajaría al refugio si no se lo dijera… No tiene miedo”.

Tarantino ganó dos premios Óscar a Mejor guion original por Tiempos Violentos y Django sin Cadenas, además de acumular varias nominaciones a Mejor director. Tiempos Violentos, además, obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1994, mientras que el director sumó tres Globos de Oro y dos premios BAFTA.

