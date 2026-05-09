Productor de ‘La Guerra de los Mundos’ con Ice Cube defiende la película y dice que fue un éxito

El productor sostiene que el rendimiento en streaming, el alcance de audiencia y las críticas

Los Ángeles, Estados Unidos. El productor Patrick Aiello, responsable de la polémica adaptación de ‘La Guerra de los Mundos’ protagonizada por Ice Cube y estrenada en Amazon Prime Video en julio de 2025, rompió el silencio frente a las críticas más duras y aseguró que, a pesar de la recepción crítica devastadora, la película fue un éxito en términos de audiencia y objetivos creativos y financieros.

La cinta, una reinterpretación contemporánea de la clásica obra de H. G. Wells narrada mediante la técnica “screenlife” (toda la acción se observa a través de pantallas de dispositivos), fue destrozada por críticos y espectadores incluso desde su lanzamiento. Apenas logró puntuaciones mínimas en agregadores de reseñas y se convirtió en una de las nominadas y ganadoras principales de los Razzie Awards 2026, incluyendo categorías como Peor Película y Peor Actor para Ice Cube.

Ice Cube en ‘La Guerra de los Mundos’ (imagen: Prime Video)

Pese a ese golpe crítico, Aiello sostiene que la percepción general de fracaso no se ajusta a los objetivos que se plantearon antes de su estreno.

¿Puede considerarse un éxito una película tan vapuleada por la crítica?

La pregunta surge casi de inmediato al revisar la trayectoria de ‘La Guerra de los Mundos’ de 2025: ¿cómo defender una película que literalmente fue calificada como una de las peores del año? Para contestar, el propio Aiello se refirió a lo que él considera las métricas reales del éxito en la era del streaming.

En una entrevista, el productor afirmó que “intended to make a good movie” y que su equipo buscaba principalmente entretener a los espectadores, sin tener control acerca de cómo sería recibida por la crítica.

Ese punto de vista se entrelaza con la estrategia de distribución: la película no compitió en salas tradicionales, sino que se lanzó directamente en una plataforma que valora métricas como horas vistas, alcance global y viralidad de contenido. Según Aiello, estas cifras indican que la película ha sido consumida masivamente, lo que para él sería un indicador más cercano al éxito que cualquier reseña.

Este argumento se apoya en una tendencia reciente de la industria audiovisual, donde el volumen de reproducciones en plataformas digitales tiene un peso cada vez mayor para medir el rendimiento, más allá de premios o críticas negativas.

Entre crítica feroz y cifras de audiencia: un debate abierto

La película, dirigida por Rich Lee y escrita por Kenneth A. Golde y Marc Hyman, utiliza un enfoque narrativo poco convencional: toda la invasión alienígena se sigue a través de ordenadores, teléfonos y tabletas, siguiendo a Will Radford (interpretado por Ice Cube), un analista del Departamento de Seguridad Nacional que observa cómo se desata el caos casi exclusivamente en pantallas.

Ice Cube en ‘La Guerra de los Mundos’ (imagen: Amazon Prime Video)

Ese formato, que Aiello y su equipo defendieron como una actualización moderna del relato original, fue uno de los aspectos más criticados por analistas cinematográficos, quienes lo calificaron de poco dinámico y excesivamente dependiente de la estética de pantalla. Además, se acusó a la cinta de incorporar colocaciones de productos —especialmente relacionadas con plataformas tecnológicas— que distraen de la narrativa principal.

A pesar de todo, Aiello insiste en que el proyecto fue realizado con recursos limitados y una visión clara, y que los resultados —en cuanto a visualizaciones y compromiso del público en redes sociales— respaldan su visión de que sí fue un éxito para los parámetros bajo los cuales fue concebido.

En un panorama donde el contraste entre recepción crítica y popularidad de streaming se hace cada vez más común, el caso de ‘La Guerra de los Mundos’ con Ice Cube pone sobre la mesa qué significa realmente triunfar hoy en la industria audiovisual.