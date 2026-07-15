Peter Jackson revela que volverá a la dirección después de varios años con esta película

Tras un largo tiempo, ocupado por una pausa larga y personal, llena de proyectos paralelos, Peter Jackson parece listo para volver al cine de ficción. El director neozelandés no se alejó del todo de la industria, pero sí dejó vacía durante años la silla del realizador de grandes historias narrativas imaginadas para la pantalla grande.

Ya sabemos que el cineasta volverá a la Tierra Media por The Hunt for Gollum, pero este no será el proyecto que lo ponga otra vez detrás de la cámara como director. Su regreso será con una aventura largamente prometida, nacida de una vieja alianza con Steven Spielberg y de un personaje europeo que lleva años esperando una segunda oportunidad.

¿Cuál es la siguiente película de Peter Jackson?

Jackson reveló a Gold Derby que probablemente su siguiente largometraje como director será una nueva película de Tintín. El cineasta explicó que él y Fran Walsh han estado trabajando en el guion de la secuela de Las aventuras de Tintín, proyecto que estaba planeado desde la colaboración original con Spielberg, estrenada en 2011.

Peter Jackson en el set de El Señor de los Anillos (Foto: IMDb)

“Fran y yo hemos estado escribiendo un guion para la próxima película de Tintín porque hace 15 años Steven Spielberg dirigió una película de Tintín y yo la produje”, dijo Jackson. La idea inicial era que ambos cambiaran roles, pues Spielberg produciría la segunda entrega y Jackson la dirigiría.

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El propio Jackson reconoció que el camino fue mucho más lento de lo que imaginó en un inicio. “Tardamos 15 años en llegar ahí, por desgracia, un poco tarde. Pero es una historia atemporal. Así que acabamos de terminar. Probablemente la próxima película que yo dirija sea una película de Tintín”, afirmó.

La página oficial de Tintín ya había señalado en mayo que el proyecto dejó de ser un rumor, después de que Jackson confirmara en Cannes que trabajaba en un nuevo largometraje dedicado al joven reportero creado por Hergé. Su último largometraje narrativo como director fue El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos, estrenado en 2014. A partir de ahí, Jackson produjo proyectos como Máquinas Mortales y La guerra de los Rohirrim, además de dirigir documentales como Jamás Llegarán a Viejos y The Beatles: Get Back.

El rol de Jackson en The Hunt for Gollum

Antes de dirigir Tintín, Jackson ya está de regreso en The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Andy Serkis dirige la película y vuelve a interpretar a Gollum, mientras Jackson participa como productor junto con Fran Walsh y Philippa Boyens. El director comentó que el rodaje comenzó el 29 de junio y que, al momento de esa charla, llevaban cuatro días de filmación.

Foto: IMDb

The Hunt for Gollum se ubicará entre las trilogías de El Hobbit y El Señor de los Anillos, con una búsqueda alrededor de Gollum. Serkis dijo a People que la película tendrá como protagonistas a Aragorn y Gandalf, quienes inician una misión para encontrar a la criatura, pero también explorar qué significa el Anillo para él.

Ian McKellen volverá como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como Thranduil; entre las nuevas incorporaciones están Kate Winslet y Leo Woodall, con Jamie Dornan tomando el papel de Aragorn/Strider. La película tiene estreno programado para el 17 de diciembre de 2027. Warner Bros. y New Line anunciaron esa fecha con Jackson, Walsh y Boyens como productores, además de un guion escrito por Walsh, Boyens, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

Las primeras películas de Peter

Mucho antes de ganar el Oscar por El Señor de los Anillos, Jackson era un artesano del exceso. Su ópera prima fue Bad Taste, estrenada en 1987, una comedia gore sobre alienígenas que llegan a Nueva Zelanda con planes grotescos para los humanos. La película fue filmada con amigos y recursos mínimos.

Luego dirigió Meet the Feebles, de 1989, una comedia negra musical con marionetas de pesadilla nacidas del reverso más sucio de la televisión infantil. La película fue escrita por Jackson junto con Fran Walsh, Stephen Sinclair y Danny Mulheron, y más tarde ganó culto por su humor y su mal gusto calculado.

Braindead, nuestra favorita, se estrenó en 1992 y llevó la pasión de Jackson por el gore a una escala desquiciada. La película de zombis, espectacular por su final con una podadora y litros de sangre falsa, le dio a Jackson el título como uno de los directores más salvajes del cine fantástico neozelandés.

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