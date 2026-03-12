Películas de Universal tendrán más tiempo en cartelera a partir de 2026 y se extenderá aún más en 2027

La medida llega en un momento en que la industria del cine busca fortalecer la asistencia a las salas

En medio del debate sobre el impacto del streaming en la industria del cine, uno de los principales estudios de Hollywood ha decidido ajustar su estrategia de distribución. La compañía anunció que sus películas permanecerán más tiempo en salas antes de pasar a formatos domésticos, una medida que ha sido recibida con entusiasmo por los exhibidores. El cambio marca un giro respecto a las políticas adoptadas durante la pandemia y podría influir en la forma en que otros estudios gestionen sus estrenos en los próximos años.

¿Qué cambio anunció Universal en la ventana de exhibición?

El estudio Universal Pictures informó que ampliará el periodo durante el cual sus películas se proyectarán exclusivamente en cines. A partir de 2026, sus estrenos tendrán un mínimo de cinco fines de semana en salas antes de pasar al mercado doméstico. Para 2027, la compañía planea extender esa ventana a siete fines de semana.

Mia Goth y Anne Hathaway en ‘La Odisea’ (imagen: Empire)

La decisión representa un contraste significativo con la estrategia que el estudio impulsó durante la pandemia. En ese periodo, Universal promovió acuerdos que permitían reducir la exclusividad en cines a aproximadamente 17 días, lo que equivalía a tres fines de semana en cartelera. Aquella medida se convirtió en uno de los ejemplos más notorios de cómo los estudios experimentaron con nuevos modelos de distribución durante la crisis sanitaria.

Históricamente, las películas permanecían mucho más tiempo en salas. Durante décadas, la ventana de exhibición estándar rondaba los 90 días. Tras la pandemia, el promedio de la industria se estabilizó alrededor de los 45 días.

Un impulso para los exhibidores de cine

La decisión ha sido interpretada como una señal de respaldo al modelo tradicional de exhibición cinematográfica. Durante años, los propietarios de cines han defendido que las ventanas de exclusividad más largas ayudan a incentivar al público a asistir a las salas.

La taquilla mundial todavía enfrenta dificultades para recuperar los niveles previos a la pandemia. De acuerdo con estimaciones citadas en la industria, la venta de boletos se mantiene aproximadamente 20 % por debajo de los niveles anteriores a la crisis de COVID.

En ese contexto, varios exhibidores consideran que ofrecer un periodo más amplio de exclusividad puede ayudar a mejorar el desempeño de las películas en cartelera. El director ejecutivo de AMC Theatres, Adam Aron, celebró la decisión del estudio y afirmó que la medida “fortalece todo el ecosistema de exhibición cinematográfica.”

Qué películas estrenarán bajo esta nueva estrategia

El cambio comenzará a aplicarse con el estreno de ‘No te Olvidaré‘, adaptación de la novela escrita por Colleen Hoover, que llegará a los cines próximamente.

‘No te olvidaré’, la nueva película de Universal Pictures basada en la novela de Colleen Hoover

Dentro del calendario del estudio para 2026 también figuran varios títulos de alto perfil, entre ellos ‘The Super Mario Galaxy Movie’, ‘La Odisea’, dirigida por Christopher Nolan, la secuela animada ‘Minions & Monsters’ y ‘Disclosure Day’, dirigida por Steven Spielberg.

No todas las producciones del grupo seguirán la misma política. El sello especializado Focus Features, que se centra en cine de autor y producciones de menor escala, continuará utilizando estrategias distintas de distribución. Este tipo de películas ha enfrentado mayores dificultades para atraer público en salas desde la pandemia, por lo que en algunos casos resulta más conveniente trasladarlas antes a plataformas de video bajo demanda.

El anuncio de Universal se produce en un momento en que Hollywood sigue debatiendo cuál es el modelo ideal de estreno en la era del streaming. Aunque los estudios continúan apostando por el mercado digital, la decisión de extender la exclusividad en salas sugiere que la experiencia cinematográfica tradicional sigue siendo una pieza importante dentro del negocio global del cine.

Con información de Variety.

