La Generación Z se convierte en el público clave para los cines, según estudio: ‘Viven y respiran las películas’

Durante años, la industria cinematográfica temió que el auge del streaming y el consumo de contenido en teléfonos inteligentes terminaría alejando a los jóvenes de las salas de cine. Sin embargo, nuevos datos de mercado sugieren que está ocurriendo algo distinto. Un análisis reciente indica que la Generación Z, el grupo nacido aproximadamente entre 1997 y 2012, se está consolidando como uno de los motores principales del negocio de la exhibición cinematográfica.

¿Por qué la Generación Z está regresando a las salas de cine?

Contrario a la idea de que los jóvenes prefieren ver todo en streaming, varios estudios muestran que la experiencia de ir al cine mantiene un atractivo particular para esta generación. Según datos de Comscore basados en encuestas PostTrak, en 2025 la Generación Z representó el 39 % del público en los cines de Norteamérica, un aumento frente al 34 % registrado en 2019.

El analista Paul Dergarabedian explicó que el fenómeno está relacionado con la manera en que los jóvenes combinan el mundo digital con experiencias presenciales. “La Generación Z se siente irónicamente atraída por la clásica experiencia analógica de ir al cine,” señaló. “Pueden combinar esta actividad tradicional con su vida digital, utilizando las salidas al cine como forraje para la participación social.”

Además, la asistencia de este grupo demográfico a las salas creció un 25 % en el último año, según datos difundidos por la organización de la industria Cinema United. En otras palabras, los jóvenes no solo están regresando al cine, sino que lo están haciendo con mayor frecuencia que generaciones mayores.

Las películas que están conectando con el público joven

El estudio también identifica ciertos tipos de películas que están funcionando particularmente bien entre los espectadores más jóvenes. Entre ellas destacan producciones familiares y con clasificación PG, así como títulos basados en propiedades intelectuales conocidas por audiencias digitales.

Ejemplos recientes incluyen ‘Zootopia 2‘, que recaudó 1.86 mil millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en la película más taquillera de 2025, superando incluso a ‘Avatar: Fire and Ash‘. También sobresale la adaptación live-action de ‘Lilo & Stitch‘, que logró superar los mil millones de dólares globales.

Otras producciones dirigidas a públicos jóvenes también tuvieron resultados sólidos. Entre ellas figura ‘A Minecraft Movie‘, inspirada en el popular videojuego, y ‘How to Train Your Dragon‘. Todas comparten un rasgo en común: conectan con franquicias y universos que la Generación Z ya conoce a través de videojuegos, animación o internet.

El analista Ray Subers, jefe de cine en la firma de investigación NRG, explicó que este cambio obliga a los estudios a reconsiderar sus prioridades. “Es crucial para el futuro de la industria que los estudios prioricen estas marcas del siglo XXI sobre las IP más antiguas, que conectan principalmente con el público de más de 35 y 45 años. La generación Z no quiere las franquicias de sus padres.”

Redes sociales, fandom y cultura cinematográfica digital

Otro factor clave es la relación entre el cine y las redes sociales. Para muchos jóvenes, asistir a una función no termina al salir de la sala. La experiencia continúa en internet mediante reseñas, memes, debates y contenido generado por fans.

Plataformas como Letterboxd han crecido con rapidez entre este público. El servicio, centrado en la discusión cinematográfica, superó los 27 millones de usuarios y sumó nueve millones adicionales en el último año.

La influencia de estas comunidades digitales también puede impulsar la visibilidad de ciertas películas. Producciones independientes como ‘Marty Supreme‘ lograron atraer a un público mayoritariamente menor de 35 años, en parte gracias a la conversación generada en redes.

Al mismo tiempo, el cine se está consolidando como una forma de socialización. Algunos estudios señalan que muchos jóvenes consumen menos alcohol y participan menos en la vida nocturna tradicional que generaciones anteriores, lo que ha abierto espacio para otras actividades colectivas.

En ese contexto, ir al cine se percibe cada vez más como una salida accesible para compartir con amigos y participar en conversaciones culturales que también se desarrollan en internet. Según Hannah Stokes, ejecutiva de redes sociales del proyecto Massive, el vínculo entre el público joven y el cine va más allá del consumo pasivo. “No creo que la Generación Z solo vea películas. Viven y respiran las películas.”

