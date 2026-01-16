Pamela Anderson espera que Seth Rogen se disculpe con ella por hacer ‘Pam & Tommy’: ‘Me molestó’

La historia de Pamela Anderson ha sido contada infinidad de veces, casi siempre desde ángulos ajenos a su propia voz. Ícono de los años noventa, su figura quedó atrapada durante décadas entre la fama y el deseo ajeno, así como en un episodio que cambió para siempre su relación con los medios. Hoy, más de un cuarto de siglo después, ese pasado vuelve a incomodarla.

La historia de Pamela Anderson y Tommy Lee

El malestar actual de Pamela Anderson nos devuelve a mediados de los años noventa, en pleno apogeo de Guardianes de la Bahía y cuando su relación con Tommy Lee se convirtió en un fenómeno y la comidilla de todo mundo. Ambos eran celebridades en el punto más alto de su exposición pública, con una vida privada que despertaba el morbo de la gente.

La pareja se casó en 1995 y tuvo dos hijos durante su relación. De forma inesperada, su intimidad fue violentada cuando un video sexual grabado en privado fue robado de su casa y distribuido sin su consentimiento. Aunque por ese entonces no existían las redes sociales, el material se propagó a través de copias físicas y, más tarde, por internet, convirtiéndose en uno de los primeros grandes escándalos virales de la cultura digital.

El efecto fue devastador para Anderson. Más allá de la perturbación, el episodio afectó su imagen pública y su vida personal. Ella ha señalado en múltiples ocasiones que no se trató de un “escándalo”, sino de un crimen, y que durante años fue obligada a cargar con las consecuencias de una violación a su privacidad.

A Pamela Anderson no le gustó Pam & Tommy

Décadas después, ese mismo episodio lo retomó la serie Pam & Tommy, producida por Seth Rogen, entre otros. La producción reconstruyó el robo y la filtración del video sin la participación ni el aval de Anderson, una decisión que ella calificó como insensible.

En entrevistas posteriores al estreno, Anderson explicó que eligió mantenerse al margen y no involucrarse de ninguna forma con la serie. “No me hizo feliz”, dijo en su momento, y describió el proyecto como sal en una herida que nunca terminó de cerrar.

La situación se volvió más incómoda cuando ambos coincidieron hace unos días en los Globos de Oro 2026. Anderson abandonó la ceremonia poco después de cumplir con su participación y más tarde, para Variety, admitió que la cercanía física con Rogen le resultó extraña.

“Seth Rogen hizo esa [serie] sin hablar conmigo, ¿sabes? O sea… ¿cómo puede alguien hacer una serie de televisión a partir de los momentos difíciles de tu vida cuando yo sigo aquí, vivo y respirando?… Quizá simplemente me sentí como: ‘Oigan, estoy aquí’. No lo sé. Fue un poco desagradable. Pero con el tiempo, ojalá, quizá él se comunique conmigo y se disculpe. No es que eso importe. Pero tus secretos más oscuros y profundos o las tragedias de tu vida no deberían ser material libre para una serie de televisión. Eso sí me molestó un poco.”

Pamela Anderson en el presente

Anderson ha construido en los últimos años una narrativa distinta sobre sí misma. Su documental autobiográfico, Pamela Anderson: Una Historia de Amor, y su trabajo actoral son esfuerzos para recuperar el control de su historia, esta vez desde su propia voz.

Sus películas más recientes son The Last Showgirl, donde interpreta a Shelly, una bailarina en sus cincuenta que inesperadamente termina su carrera y debe buscar cómo continuar con su vida y hacer las paces con su propia hija; también ¿Y Dónde está el Policía?, en la que toma el rol de una escritora; comparte créditos con Liam Neeson.

