Nueva película de ‘Psicópata Americano’ será ‘completamente diferente’ a la del 2000, asegura Bret Easton Ellis, autor de la novela

El proyecto avanza con un nuevo enfoque que no tendrá ninguna semejanza con la cinta original

Más de dos décadas después del estreno de ‘Psicópata Americano‘, la historia de Patrick Bateman volverá a la pantalla con una nueva adaptación que, según su propio creador, no se parecerá en nada a la versión que protagonizó Christian Bale en el año 2000. El anuncio del proyecto, que se dio a conocer en 2024, sin duda generará expectativa y también dudas entre quienes consideran aquella película un referente cultural de su época.

La nueva cinta será dirigida por Luca Guadagnino y contará con guion de Scott Z. Burns, nuevamente basada en la novela de 1991 escrita por Bret Easton Ellis. En declaraciones recientes dentro de su podcast, el autor ofreció algunos detalles sobre el proceso de casting y el rumbo creativo que tomará esta reinterpretación.

¿Por qué algunos actores han rechazado el papel de Patrick Bateman?

Ellis reveló que el proceso de selección no ha sido sencillo. “Un par de actores de alto perfil, cuyos nombres no puedo revelar, lo han rechazado,” dijo el escritor, sin revelar nombres. Según su percepción, el peso de la interpretación original podría estar influyendo en esas decisiones: “Creo que quizás es porque no quieren estar en la piel de Christian Bale.”

La actuación de Bale como el banquero de inversión con una doble vida violenta se convirtió con el tiempo en una referencia obligada. Aunque en su estreno la película dividió opiniones, hoy es considerada un título de culto y una de las actuaciones más recordadas del actor. Asumir el personaje implica inevitablemente comparaciones.

Una reinterpretación sin relación con la versión de 2000

De acuerdo con Ellis, el nuevo proyecto tomará un rumbo completamente distinto al de la adaptación dirigida por Mary Harron. “Según me han dicho, esta película es completamente diferente a la de Mary Harron del año 2000. Es una versión completamente distinta y no se parece en nada a esa película,” afirmó.

El autor también indicó que Burns ya completó un nuevo borrador del guion, después de que varios actores rechazaran una versión previa. La intención, según lo que ha escuchado, es construir una propuesta independiente que no intente replicar ni competir directamente con la película estrenada hace 25 años.

La producción correrá a cargo de Lionsgate y Frenesy Films, con Sam Pressman como productor ejecutivo a través de Pressman Film, retomando el legado de Edward R. Pressman, productor de la cinta original.

El universo de Ellis continúa expandiéndose

Mientras avanza esta nueva adaptación de ‘Psicópata Americano’, otra obra reciente de Ellis también llegará a la pantalla. Su novela The Shards, publicada en 2023, será convertida en serie para FX bajo la producción de Ryan Murphy, con Kaia Gerber en el elenco.

El regreso de Patrick Bateman se produce en un contexto cultural distinto al de finales del siglo XX. Si la primera adaptación fue leída como una sátira de la masculinidad corporativa de los años ochenta, la nueva versión tendrá que encontrar su propio enfoque en una industria y un entorno social diferentes.

Por ahora, el proyecto avanza sin protagonista confirmado. Lo único que el propio autor ha dejado claro es que esta nueva película no buscará imitar el pasado, sino construir una visión completamente distinta de su polémica novela.

Con información de Deadline.

