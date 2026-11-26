Noah Schnapp, conocido por interpretar a Will Byers en ‘Stranger Things’, volvió a recibir críticas y mensajes de apoyo en redes sociales después de visitar un evento benéfico en Londres que promovía la ayuda a refugiados, incluidos los palestinos. La aparición del actor recordó la controversia que enfrentó en 2023, cuando circuló un video en […]

Noah Schnapp, conocido por interpretar a Will Byers en ‘Stranger Things’, volvió a recibir críticas y mensajes de apoyo en redes sociales después de visitar un evento benéfico en Londres que promovía la ayuda a refugiados, incluidos los palestinos. La aparición del actor recordó la controversia que enfrentó en 2023, cuando circuló un video en el que aparecía con amigos que mostraban mensajes a favor del sionismo. Mientras algunos usuarios cuestionaron sus intenciones, otros defendieron la posibilidad de que haya aprendido de aquella experiencia.

¿Qué hacía Noah Schnapp en el evento de apoyo a Palestina?

De acuerdo con PinkNews, la marca de productos para la piel y el cabello Delhicious compartió en TikTok un video de Schnapp en su tienda temporal de Londres, organizada en colaboración con Choose Love, una organización que apoya a refugiados y personas desplazadas alrededor del mundo.

Noah Schnapp en la quinta temporada de ‘Stranger Things’ (imagen: Netflix)

La marca explicó que sus responsables no reconocieron inicialmente al actor ni conocían la polémica anterior, pero señalaron que mostró interés en apoyar la iniciativa. En Instagram también expresaron su satisfacción por haber podido conversar con los asistentes sobre el trabajo de la organización, especialmente con refugiados y Palestina.

El video provocó respuestas encontradas. Algunos usuarios acusaron al actor de intentar mejorar su imagen pública, mientras otros cuestionaron que se criticara su participación en una actividad benéfica. El escritor e influencer Sam Morris fue uno de quienes lo defendieron:

“Debemos darles a los jóvenes el espacio para aprender y crecer a partir de sus errores; de lo contrario, ¿cuál es nuestro objetivo? Ojalá haya hecho un esfuerzo en ese sentido”.

La publicación no recoge una nueva declaración de Schnapp sobre su postura política.

La polémica por el sionismo y su respuesta en 2024

Las críticas contra Schnapp comenzaron después de los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando apareció junto a amigos con carteles y pegatinas que incluían el mensaje “El sionismo es sexy”.

En enero de 2024, el actor publicó un video en TikTok en el que aseguró que sus opiniones habían sido malinterpretadas. Según recogió entonces Variety, también habló de las conversaciones que había mantenido con amigos de origen palestino:

“He tenido muchas conversaciones abiertas con amigos de origen palestino, y creo que son conversaciones muy importantes que debemos tener, y he aprendido mucho”.

Schnapp expresó además su deseo de que los rehenes retenidos en Gaza regresaran con sus familias y de que terminara la pérdida de vidas inocentes en Palestina, particularmente de mujeres y niños.

Noah Schnapp en la quinta temporada de ‘Stranger Things’ (imagen: Netflix)

La supuesta donación a un enfermero de Gaza

PinkNews también retomó los reportes de que Schnapp habría donado 20,000 dólares a Karam Fathi, un enfermero palestino de 21 años que busca trasladarse al Reino Unido para continuar sus estudios.

Usuarios de Reddit compartieron capturas de comentarios atribuidos al actor en una publicación de Fathi, quien documenta su vida en Gaza a través de Instagram. En ellos se leen los mensajes “Hecho” y “Nos vemos en el Reino Unido, amigo mío”.

Sin embargo, las capturas citadas no permiten confirmar por sí solas el monto de la aportación. La visita a Delhicious ha reavivado así la discusión sobre Schnapp, aunque el actor no ha explicado públicamente, en el material recogido por PinkNews, si su asistencia responde a un cambio de postura.