Muere Chuck Norris, estrella del cine de acción, a los 86 años

Con una sólida trayectoria en artes marciales y cine, participó en películas como ‘The Way of the Dragon’ junto a Bruce Lee

Chuck Norris, actor, artista marcial y rostro emblemático del entretenimiento estadounidense durante varias décadas, falleció a los 86 años tras una trayectoria que lo convirtió en símbolo del cine de acción.

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De acuerdo con un comunicado compartido por su familia, Norris fue hospitalizado en Hawái el jueves y murió la mañana del viernes. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas de su fallecimiento.

¿Qué se sabe de la muerte de Chuck Norris?

La noticia se dio a conocer después de que el actor fuera ingresado en un hospital en Hawái. Su familia confirmó su muerte mediante un mensaje público, aunque no se especificaron las circunstancias médicas que derivaron en su fallecimiento.

Chuck Norris (imagen: Instagram)

“Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansaba en paz”.

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El deceso marca el cierre de una carrera que se extendió por más de cinco décadas y que abarcó cine, televisión y una fuerte presencia en la cultura popular, tanto dentro como fuera de la pantalla.

De campeón de artes marciales a estrella de acción

Antes de que Hollywood lo adoptara, Chuck Norris ya tenía algo que no se podía fabricar en un casting: legitimidad. No era un actor interpretando a un peleador; era un peleador real entrando al cine.

Esa diferencia marcó su carrera. Su enfrentamiento con Bruce Lee en ‘The Way of the Dragon’ no solo fue una escena memorable, fue su introducción al mundo del séptimo arte, específicamente a las películas de acción. A partir de ahí, su figura quedó asociada al género y se convirtió en una leyenda de las artes marciales en el cine.

Durante los años ochenta, Norris se convirtió en protagonista habitual de historias donde la acción no se apoyaba en chistes ni en carisma ligero, sino en una presencia rígida, impenetrable. Películas como ‘The Delta Force’ o ‘Missing in Action’ reforzaron ese perfil, alineado con un tipo de héroe que respondía más al contexto político y cultural de su época que a una búsqueda de sofisticación narrativa.

El paso a la televisión no fue un retiro disfrazado, sino una jugada estratégica. ‘Walker, Texas Ranger’ le permitió algo que el cine ya no le estaba dando: permanencia.

Durante casi una década, Norris apareció semanalmente como Cordell Walker, un personaje que condensaba todo lo que había construido antes: disciplina, autoridad moral y una forma directa de ejercer justicia. La serie no reinventó el género, pero sí consolidó su imagen frente a nuevas audiencias.

Chuck Norris (imagen: Getty)

Vida personal, cultura popular y legado

Chuck Norris, cuyo verdadero nombre era Carlos Ray Norris, nació en Oklahoma y formó parte de la Fuerza Aérea de E.U., etapa en la que comenzó a entrenar artes marciales. Al regresar a la vida civil, abrió academias de karate que rápidamente ganaron notoriedad y atrajeron a figuras del entretenimiento como Steve McQueen, un vínculo que terminaría acercándolo al cine.

Con el paso de los años, su nombre dejó de estar ligado únicamente a sus películas. En internet comenzó a circular como parte de una serie de bromas que exageraban su imagen hasta lo imposible. Frases como “Chuck Norris kills 100% of germs” se difundieron ampliamente y lo mantuvieron presente en la cultura popular, incluso lejos de los sets.

En esa misma etapa también apareció en infomerciales de productos de ejercicio y manifestó públicamente posturas políticas de corte conservador.

Norris se casó en dos ocasiones. Le sobreviven su esposa Gena O’Kelley, sus hijos Eric y Mike, sus hijas Dakota, Danilee y Dina, así como varios nietos. Su nombre queda ligado tanto al desarrollo del cine de acción como a una presencia que trascendió generaciones y formatos.

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