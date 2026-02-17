Muere Billy Steinberg, compositor de ‘Like a Virgin’ de Madonna y ‘All About Us’ de t.A.T.u., a los 74 años

Billy Steinberg murió hoy a los 74 años tras una larga enfermedad, según nuevos reportes que citan a su abogado, Laurie Soriano, como fuente de la noticia. Estuvo casado con la artista Trina McKillen, con quien tuvo dos hijos, Ezra y Max. Steinberg, nombre que suele quedarse oculto tras voces gigantes y portadas inolvidables, pertenece […]

Billy Steinberg murió hoy a los 74 años tras una larga enfermedad, según nuevos reportes que citan a su abogado, Laurie Soriano, como fuente de la noticia. Estuvo casado con la artista Trina McKillen, con quien tuvo dos hijos, Ezra y Max.

Steinberg, nombre que suele quedarse oculto tras voces gigantes y portadas inolvidables, pertenece a esa clase de cantautor que no buscó el centro del escenario, aunque realmente lo sostuvo durante décadas sin que la mayoría fuera consciente de ello.

¿Qué le pasó a Billy Steinberg?

El fallecimiento del compositor se dio a conocer por TMZ, mismo que aseguró haber confirmado el deceso con su representante legal. De acuerdo con la fuente, el autor tenía cáncer.

Para el gran público, el nombre detrás de las composiciones musicales suele aparecer como un crédito al final del camino; para la industria, y el caso de Steinberg, es una firma que ayudó a dictar la gramática del pop de los años ochenta. Aun así, el alcance de su muerte no se redujo al gremio. También se sintió en el tipo de duelo que ocurre cuando una canción regresa sola.

Vida y obra de Steinberg

William Endfield Steinberg nació en 1950 y se crio en Fresno, California. El primer salto como compositor relevante ocurrió en 1980, cuando Linda Ronstadt grabó su canción ‘How Do I Make You?’, un movimiento que empujó su nombre hacia el circuito de compositores favoritos de la radio.

El quiebre definitivo llegó con su alianza creativa con otro grande, Tom Kelly, con quien escribió o coescribió una cadena de éxitos que, más que dominar listas, ayudaron a codificar un sonido. En ese periodo aparecieron canciones que alcanzaron el número uno, como ‘Like a Virgin’, ‘True Colors’, ‘So Emotional’, ‘Eternal Flame’ y ‘Alone’, además de temas que se volvieron clásicos instantáneos.

El propio Steinberg contó que la letra de ‘Like a Virgin’ surgió en 1983 tras haber recabado suficiente experiencia en el amor. Con el paso de los años, y tras el retiro musical de Kelly en los noventa, el compositor siguió trabajando con otros nombres. En ese tramo aparecen colaboraciones con Rick Nowels y Marie-Claire D’Ubaldo, además de su trabajo con Josh Alexander en canciones como All About Us de t.A.T.u.

En 1997, su trabajo se asoció al triunfo de Falling Into You como Álbum del Año en los Grammy. A ese reconocimiento se sumó su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores en 2011, un cierre institucional para una carrera que en realidad ya se había instalado en la memoria colectiva mucho antes.

El artista oculto

Steinberg escribió para voces muy distintas sin borrarles la personalidad, y esa habilidad nos dice por qué su repertorio se siente presente aun cuando han cambiado tanto los hábitos de consumo.

En los años ochenta, sus canciones acompañaron el momento en que el pop se volvió global, con MTV y Billboard como choferes en la carrera. En los años 2000, su firma reapareció con naturalidad en el pop europeo y estadounidense, ya sin los rasgos que caracterizaron tiempos pasados, pero con la misma destreza musical.

El compositor rara vez recibe el reconocimiento público que se le concede al intérprete. Por eso la noticia de su muerte produce una reacción doble. Por un lado tristeza por la pérdida, pero también sorpresa por la cantidad de piezas que, sin saberlo, llevaban su nombre.

Descanse en paz.

