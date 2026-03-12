Mickey Rourke es desalojado de su casa tras rechazar donaciones y no pagar su deuda de 60 mil dólares

Para muchos, Mickey Rourke alguna vez estuvo asociado con el brillo más intenso de Hollywood. El actor estadounidense protagonizó películas que sintetizaron una época y por mucho tiempo ocupó un lugar privilegiado en el cine comercial. A pesar de aquella época, su trayectoria también quedó atravesada por decisiones personales complejas y periodos de turbulencia. Ahora mismo vive uno de ellos tras reportarse que fue expulsado de su casa en Los Angeles por no pagar la renta.

El desalojo de Mickey Rourke

La historia comenzó con un conflicto relacionado con el alquiler de la vivienda que Rourke ocupaba en L.A. El inmueble, ubicado en Drexel Avenue, se convirtió en el blanco de un proceso judicial iniciado por su arrendador. El caso llegó hasta el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, donde el propietario de la casa presentó una demanda de desalojo por falta de pago. Según el expediente, el actor acumuló una deuda cercana a los 60 mil dólares en renta atrasada.

Mickey Rourke en Iron Man 2 (Foto: IMDb)

La disputa se hizo mayor cuando el actor no respondió formalmente a la demanda ni compareció ante el tribunal para defender su posición. Esa ausencia resultó determinante para la resolución del caso. El juez finalmente falló a favor del propietario, identificado como Eric T. Goldie. La resolución canceló el contrato de arrendamiento y estableció que Rourke ya no tenía derecho legal a ocupar la vivienda.

La orden judicial concedió al propietario la posesión inmediata del inmueble. El proceso no contempló una compensación económica adicional, ya que la demanda estaba enfocada únicamente en recuperar la propiedad. Antes de que el caso llegara a su resolución, el actor había recibido un aviso formal en diciembre. El documento le exigía pagar 59,100 dólares de renta pendiente o abandonar la vivienda en un plazo de tres días.

El actor se negó a recibir donaciones

La situación se volvió más confusa cuando apareció en internet una campaña de recaudación que supuestamente buscaba ayudar al actor a cubrir la deuda. El proyecto fue publicado en la plataforma GoFundMe y alcanzó rápidamente una suma cercana a los 100 mil dólares. La iniciativa se presentó como un intento por evitar que el actor perdiera su casa.

El propio Rourke reaccionó públicamente para negar cualquier relación con esa campaña hace algunas semanas. En un video publicado en Instagram, aseguró que no había autorizado la recaudación y que desconocía quién estaba detrás del proyecto.

“Alguien creó algún tipo de fondo para que donaran dinero por mí, como si fuera una caridad, y eso no soy yo, ¿de acuerdo? Si necesitara dinero, no pediría ninguna maldita caridad. Preferiría meterme una pistola por el trasero y apretar el gatillo. Quien haya hecho esto, no sé por qué lo hizo, no lo entiendo. No sabría qué es una fundación GoFund en un millón de años. Mi vida es muy simple, no recurro a fuentes externas como esas. Y sí, es vergonzoso, pero estoy seguro de que lo superaré como cualquier otra cosa”.

Fama, boxeo e intervenciones estéticas

Mickey Rourke en La Ciudad del Pecado (Foto: IMDb)

La carrera de Mickey Rourke comenzó a tomar forma en la década de 1980, cuando sorprendió a Hollywood y pasó a ser una de las caras idílicas en el cine estadounidense. Con películas como 9 1/2 Semanas, Angel Heart y Rumble Fish, Rourke se posicionó bien en el circuito industrial de Hollywood y atrajo a las masas con su carisma.

No obstante, a principios de los años noventa el actor decidió alejarse del cine para dedicarse al boxeo profesional. Esa etapa tuvo consecuencias físicas que cambiaron su vida, pues sufrió múltiples lesiones durante su carrera en el ring. Las fracturas faciales derivaron en varias cirugías reconstructivas que alteraron su apariencia.

Pese a ese periodo complicado, Rourke logró un regreso notable al cine en la década de 2000. Su interpretación en El Luchador, dirigida por Darren Aronofsky, le otorgó una nominación al premio Óscar. De igual forma participó en producciones como Iron Man 2 y La Ciudad del Pecado.

Con información de Variety.

