¡La fiesta más grande de futbol regresa a casa! La película que los mexicanos estamos a punto de protagonizar

México está por vivir la emoción futbolera de 2026 como una película y con Viva podrás disfrutarlo muy de cerca.

Hay algo que se siente distinto cuando el torneo más importante del planeta se juega en casa. Algo cambia en el ambiente, en lo cotidiano; hasta en las sobremesas con la familia y los amigos: La emoción se siente a flor de piel.

La gran fiesta de futbol en México ya comienza a emanar esa energía: la de una historia que todavía no empieza, pero que ya estamos viviendo.

Porque sí, vivirlo como anfitriones en tierra azteca ¡será verdadero cine! Pero cine del que se cuece ‘a fuego lento’, con amor, pasión y gran adrenalina. Ese cine que se construye en colectivo, con las vivencias que todos compartimos.

Hay algo muy nuestro en cómo vivimos el futbol: lo convertimos en ritual, en la excusa perfecta para reunirnos y convivir con los conocidos (y también con los que acabamos de conocer).

En esta memorable justa futbolera, México es espectador, pero también un vibrante protagonista que busca en cada espacio y lugar un motivo para compartir la pasión de este deporte.

Porque si algo va a definir este increíble torneo será esa energía con la que los mexicanos inundaremos las calles y recibiremos con gran calidez a los visitantes que se suman a esta gran fiesta para compartir al unísono la emoción del ¡goooooooooooooool!

En México, estas experiencias se viven como ‘se nos da la gana’: en casa, en el trabajo, con los cuates, con los abuelos; en pantallota, en las gradas, en el comedor o en cualquier lugar donde haya posibilidad de hacer comunidad.

Cada sede del torneo en México será una oportunidad para descubrir una nueva experiencia de vida, social ¡y gastronómica! Desde probar lo local, ir a la segura con lo clásico, pero lo más importante donde haya ‘gran ambiente’.

La emoción de esta gran celebración futbolera se nos escapa no solo en el grito universal de júbilo ‘goooool’, también en esa amabilidad, en esa dicharachería que nos identifica como mexicanos. ¡Esto somos!

Esa emoción por cada partido une generaciones, tanto aquellas que ya vivieron los torneos en el 70, el 86 y que ahora disfrutarán con los más jóvenes esta edición. Sumamos un capítulo más a nuestra gran historia futbolera.

Esta nueva aventura deportiva, que deriva en reencuentros, invita a miles a cruzar fronteras para estar presentes donde la historia ocurre y para incentivar ese intercambio cultural que no tiene precio.

Una celebración que se vive también en movimiento, viajar se vuelve parte de la experiencia. Viva te acompaña en esta aventura y te lleva a las sedes de cada partido en México y Estados Unidos. ¡Viva México!

Cómo participar para poder apoyar a la Selección Nacional de México con Viva?

Porque esta película también se vive viajando, Viva te invita a ser parte de la historia con experiencias únicas para apoyar a la Selección Nacional de México.

Participar es muy sencillo:

1. Compra tu vuelo

Adquiere tus vuelos en vivaaerobus.com o en la app de Viva. Todas tus compras participan.

2. Registra tu compra

Ingresa a vivaaerobus.com/vivamexico y registra tus vuelos. Tienes hasta el 21 de mayo para hacerlo.

3. Gana experiencias increíbles

Al registrarte, podrás ganar:

Experiencias para apoyar a la Selección Nacional de México en los partidos del torneo

Puntos Doters

Merch oficial

¡Y muchas sorpresas más!

4. Entre más participes, más oportunidades tienes

Cada registro cuenta como una nueva oportunidad para ganar.

¡Compra, registra y gana con Viva!

Consulta términos y condiciones en el sitio web.