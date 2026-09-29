Jonathan Majors dice que Jesucristo lo guió para aceptar su papel en ‘Run Hide Fight: Infidels’

Jonathan Majors volvió a defender su participación en ‘Run Hide Fight: Infidels’, la polémica película de The Daily Wire que ha sido señalada por críticos como una producción de carga ideológica y tono islamófobo. El actor, quien interpreta a Clay Saunders, un oficial retirado de Delta Force, explicó que su fe tuvo un papel importante antes de aceptar el proyecto. En una entrevista con Morning Wire, de The Daily Wire, Majors aseguró que oró antes de tomar la decisión y habló de la presencia de Jesucristo en su vida, en medio de las críticas que rodean a la cinta desde su estreno.

¿Qué dijo Jonathan Majors sobre Jesucristo y su papel en ‘Run Hide Fight: Infidels’?

De acuerdo con el reporte, Jonathan Majors dijo que su relación con la fe no es reciente ni apareció únicamente por la polémica de la película. Durante la entrevista, el actor declaró: “Mi Señor y Salvador Jesucristo ha estado en mi vida durante toda mi vida.”

Jonathan Majors (Fotografía: Alex Gitman/Variety)

Majors también explicó que antes de aceptar el papel recurrió a la oración. “Oré sobre el papel antes de aceptarlo”, afirmó. Según el actor, su proceso no consistió solo en evaluar el tamaño del personaje o la exposición que podía darle el proyecto, sino en buscar claridad espiritual para entrar en una historia tan polémica.

El intérprete añadió que pidió guía para comprender lo que necesitaba trabajar en el papel: “Permíteme oír, ver, sentir y saber todo lo que necesites que perciba para interpretar este papel.” El reporte también señala que la madre de Majors es ministra ordenada y que el actor creció entre tradiciones metodistas y bautistas, un contexto que ayuda a entender la forma en que habló de su decisión.

Una película marcada por críticas de islamofobia

‘Run Hide Fight: Infidels’ presenta a Jonathan Majors como un veterano de Delta Force que enfrenta a terroristas islámicos radicales después de que estos toman un campamento propalestino en una universidad liberal e imponen la ley sharía. La premisa, estrenada en la plataforma de The Daily Wire el 16 de septiembre, ha generado críticas fuertes por su manera de mezclar terrorismo, protestas universitarias, conflicto Israel-Gaza y guerra cultural estadounidense.

La película ya había sido descrita por distintos medios como propaganda de extrema derecha e islamófoba. Uno de los momentos más señalados involucra a Clay Saunders, personaje de Majors, cuando afirma que el islam conquistará Occidente mediante la inmigración, los vientres de las mujeres y las libertades de Estados Unidos.

Majors ya había defendido anteriormente su participación al decir que el guion le planteó preguntas que no sabía responder. Sobre el proyecto, recordó: “Realmente no tengo las respuestas a esto.” Después añadió que por eso decidió involucrarse: “Así que esto es algo en lo que debería involucrarme, ya sabes, para crecer.”

El regreso de Jonathan Majors toma una ruta polémica

Jonathan Majors en ‘Run Hide Fight: Infidels’ (imagen: YouTube/The Daily Wire)

El papel llega después de la caída profesional de Jonathan Majors, quien perdió su lugar en Marvel Studios tras el caso judicial con Grace Jabbari. El actor fue declarado culpable de un cargo de agresión y uno de acoso, aunque fue absuelto de otros cargos. Su salida del Universo Cinematográfico de Marvel modificó el camino que parecía preparado para Kang, personaje que iba a ocupar un lugar central en la franquicia.

Con ‘Run Hide Fight: Infidels’, Majors eligió una reaparición alejada de una estrategia discreta. Además de hablar de su fe, el actor explicó que investigó sobre regimientos de Delta Force y entrenó para el papel. También dijo que pudo realizar sus propias escenas de acción.

La defensa religiosa de Majors no reduce la controversia alrededor de la película, pero sí agrega una nueva capa a su regreso público: el actor presenta su decisión como una elección artística, personal y espiritual, mientras las críticas siguen apuntando al contenido político y religioso de la cinta.

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