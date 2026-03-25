‘John Wick’ sí tendrá nuevo spin-off: Donnie Yen dirigirá y protagonizará la nueva película sobre el asesino ciego Caine

Para nuestra fortuna, el universo de John Wick no deja de crecer. Tras el cierre de la cuarta entrega, que dejó varias líneas interesantes abiertas, la saga encuentra una nueva vía para seguir creciendo, ahora centrada en uno de sus personajes más enigmáticos y mejor recibidos por la base de fanáticos. Hablamos de Caine, el asesino ciego interpretado por Donnie Yen.

Aunque el proyecto llevaba tiempo rondando en los márgenes de la industria, su desarrollo había permanecido en una zona gris. La franquicia, respaldada por Lionsgate, supo capitalizar muy bien cada aparición secundaria que logra contener la atención del público, y en esta ocasión los billetes se irán hacia una historia sobre honor y sacrificio.

¿Quién es Caine?

Caine aparece en John Wick 4 como un asesino disciplinado, atravesado por una condición física que en realidad que no le impide desempeñar su oficial. Su relación con la Alta Mesa lo sitúa en una posición incómoda y le obliga a responder con acciones letales a cada deuda pendiente. Sin embargo, su historia no es pura violencia, ya que también se construye sobre afectos que condicionan sus decisiones.

Keanu Reeves y Donnie Yen en John Wick 4

A diferencia de otros personajes dentro de la saga, el conflicto que padece Caine nace de la contradicción entre obligación y deseo de libertad. Esa tensión es la que lo convierte en una figura deliciosamente atractiva para una spin-off. Además del espectáculo coreográfico imprescindible, la historia de Caine también juega a niveles muy personales.

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El trabajo de Donnie Yen en John Wick 4 se nos quedó grabado en la mente y sin la necesidad de robarle protagonismo a Keanu Reeves. Ese equilibrio es el que ahora impulsa a Lionsgate a contar su historia más allá de lo que vimos en la cuarta cinta.

Donnie Yen se hará cargo del spin-off

Sí, Donnie Yen retomará su papel como Caine, pero también dirigirá la película. La producción iniciará en breve y buscará la expansión de esta franquicia multimillonaria, aunque con sus propios matices. La trayectoria de Yen como actor y coreógrafo en cintas como Ip Man o Hero definió una forma particular de entender la acción. En este caso, el propio Yen habló para Deadline sobre el interés que le despierta el personaje:

“Lo que me atrajo de Caine es la contradicción. Él lleva consigo amor, responsabilidad y sacrificio en un mundo construido sobre las consecuencias. Eso crea un tipo de héroe de acción muy diferente.”

El cineasta chino de 62 años dictaminó que este spin-off no será una copia de lo que ya vimos antes:

Donnie Yen como Caine en John Wick 4

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“Esta película es una oportunidad para impulsar el género hacia adelante. Mi objetivo es crear la película de acción con artes marciales más definitiva jamás hecha, una que honre lo que el público ama de John Wick mientras aporta una nueva profundidad emocional y un nuevo lenguaje visual a la historia. Como director y actor, me entusiasma dar forma a este capítulo de una manera que refleje todo lo que he aprendido durante décadas en el cine de acción, al mismo tiempo que construyo algo que se sienta completamente nuevo.”

Por el momento no hay fecha de estreno para el spin-off de Caine con Donnie Yen.

¿Habrá John Wick 5?

Aunque John Wick 4 ofreció algo que se podría sentir como una conclusión absoluta, la franquicia ya demostró que su estructura permite continuar a través de distintos caminos. La aparición de proyectos spin-off, como Ballerina y ahora la historia de Caine, puede diversificar sin problema el universo sin depender exclusivamente del personaje de Reeves.

Por otro lado, el año pasado Chad Stahelski, director de la saga John Wick, confirmó para The Hollywood Reporter sus intenciones de hacer una quinta película con Keanu Reeves. No obstante, todo depende de las conversaciones con el actor y el rumbo que tomaría la historia. Hasta ahora no hay nada definido ante los medios públicos.

¿Cuánto dinero han recaudado las películas de John Wick?

En conjunto, las cuatro películas han acumulado más de mil millones de dólares, una cifra que justifica totalmente la decisión de seguir expandiendo este universo. A ello se suma Bailarina, spin-off que si bien no fue un éxito en taquilla, llegó a streaming para dominar (en realidad es una película excelente).