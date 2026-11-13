Jamie Dornan revela que interpretar a Aragorn podría hacerlo un padre genial ante sus hijas y cuenta cómo reaccionaron al verlo caracterizado

Jamie Dornan está convencido de que su participación en ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’ podría convertirlo en un padre mucho más interesante ante los ojos de sus hijas. El actor, quien interpretará a Aragorn en la nueva película dirigida por Andy Serkis, compartió una divertida anécdota sobre la visita de sus tres hijas al rodaje en Nueva Zelanda. Durante una entrevista con E! News, también habló sobre lo difícil que resulta impresionar a sus hijos cuando estos están acostumbrados a convivir con una estrella de Hollywood.

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¿Cómo reaccionaron las hijas de Jamie Dornan al verlo como Aragorn?

Durante una conversación con E! News, Jamie Dornan explicó que sus hijas Dulcie, de 13 años, Elva, de 10, y Alberta, de siete, suelen mostrarse poco impresionadas cuando visitan los sets de sus películas. El actor, quien comparte a las tres niñas con su esposa Amelia Warner, recordó que normalmente pierden el interés después de observar durante unos minutos cómo funciona una filmación.

Jamie Dornan (Fotografía: Emma McIntyre/Getty Images)

“Por lo general, piden irse. O sea, llegan al set y, al cabo de media hora, dicen: ‘No haces más que repetir lo mismo una y otra vez. ¡Qué aburrimiento!'” comentó.

Sin embargo, las cosas fueron muy diferentes durante el rodaje de ‘The Hunt for Gollum’. Dornan llevó a sus hijas a Nueva Zelanda y, durante una visita nocturna al set, pudieron observarlo mientras participaba en una secuencia de combate contra orcos.

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“Aparecieron en el set una noche, mientras yo estaba luchando contra orcos y cosas por el estilo, y decapitándolos, y dijeron: «Estuvo genial»”

La reacción sorprendió gratamente al actor, quien reconoció que sus hijas finalmente pudieron verlo como una figura heroica. Para Dornan, aquella experiencia posiblemente represente su mejor oportunidad de ganarse su admiración gracias a su trabajo.

Interpretar a Aragorn podría ser su oportunidad definitiva

El protagonista de ‘Cincuenta Sombras de Grey’ también bromeó sobre la importancia de interpretar a uno de los personajes más queridos de la Tierra Media, especialmente ahora que sus hijas comienzan a comprender la magnitud de su trabajo. “Si después de ‘El Señor de los Anillos’ no piensan que soy genial, ya no hay nada que hacer”, declaró entre risas.

La anécdota también ofrece un pequeño adelanto sobre las escenas de acción que tendrá Aragorn en la película. Aunque todavía se desconocen los detalles de la secuencia mencionada, las declaraciones confirman que el personaje participará en enfrentamientos contra orcos.

Dornan asumirá un papel que anteriormente interpretó Viggo Mortensen en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson, por lo que su incorporación representa uno de los cambios más importantes del nuevo reparto.

Viggo Mortensen como Aragorn (imagen: IMDb)

Anthony Mackie también habló sobre sus hijos y su carrera

Dornan compartió estas declaraciones durante una entrevista junto a Anthony Mackie, su compañero en ’12 12 12′, una serie de suspenso que se estrena el 13 de noviembre en Apple TV y que gira alrededor de un elaborado robo bancario en Zúrich.

Mackie, quien interpreta al Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel, reconoció que sus cuatro hijos tampoco se impresionan demasiado con sus papeles. “A mis hijos les da igual”, explicó antes de añadir: “Al fin y al cabo, me di cuenta de que solo quieren que sea papá.”

Mientras tanto, ‘The Hunt for Gollum’ reunirá a figuras clásicas de las trilogías previas, junto con nuevas incorporaciones como Anya Taylor-Joy, Kate Winslet y Leo Woodall. La película, dirigida y protagonizada por Andy Serkis como Gollum, llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.

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