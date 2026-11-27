Mehdi Mahmoudian, activista iraní y guionista nominado al Oscar por ‘It Was Just an Accident’, fue arrestado en su domicilio de Teherán el miércoles 25 de noviembre, después de advertir públicamente sobre la posible ejecución de dos hombres encarcelados por las protestas de 2022. De acuerdo con Associated Press, agentes se llevaron al escritor y […]

Mehdi Mahmoudian, activista iraní y guionista nominado al Oscar por ‘It Was Just an Accident’, fue arrestado en su domicilio de Teherán el miércoles 25 de noviembre, después de advertir públicamente sobre la posible ejecución de dos hombres encarcelados por las protestas de 2022. De acuerdo con Associated Press, agentes se llevaron al escritor y confiscaron sus dispositivos electrónicos. Su canal personal de Telegram informó posteriormente que enfrenta acusaciones de propaganda contra el gobierno y difusión de información falsa.

¿Qué ocurrió antes del arresto de Mehdi Mahmoudian?

El martes, Mahmoudian publicó una advertencia en Telegram sobre Milad Armoun y Navid Najaran, dos manifestantes que, según la información difundida entonces, corrían peligro de ser ejecutados en las siguientes 24 horas. La relatora especial de la ONU Mai Sato también expresó su preocupación por el caso. El miércoles, el propio guionista informó, con base en datos de un abogado y familiares, que las sentencias no se habían cumplido.

Hosein Razzagh, amigo de Mahmoudian y activista iraní radicado en Europa, dijo a AP que habló por última vez con él por teléfono durante la madrugada del miércoles, precisamente sobre un caso de pena de muerte relacionado con aquellas protestas. Más tarde, el guionista dejó de responder las llamadas.

Según Razzagh, testigos informaron que más de una docena de agentes armados irrumpieron en la vivienda y detuvieron a Mahmoudian. El activista aseguró además que su amigo fue golpeado mientras estaba bajo custodia y que permanece en la penitenciaría del Gran Teherán, a las afueras de la capital. AP no presenta una confirmación independiente de los golpes ni establece que la advertencia sobre las ejecuciones fuera el motivo oficial del arresto.

Las protestas por Mahsa Amini y los condenados a muerte

Armoun y Najaran fueron encarcelados tras las manifestaciones que comenzaron en 2022 por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, después de que la policía de la moral la detuviera por presuntamente llevar mal colocado el velo. La represión de las protestas, que se extendieron durante meses, dejó cientos de muertos y miles de detenidos.

La organización Iran Human Rights, con sede en Oslo, señala que al menos 15 manifestantes han sido ejecutados en relación con aquellas movilizaciones; dos de esas ejecuciones ocurrieron en 2026. Razzagh explicó que Mahmoudian ha hecho campaña abiertamente por manifestantes presos y personas en riesgo de recibir la pena capital, un asunto al que las autoridades iraníes prestan especial atención.

De la Palma de Oro a una nueva detención

Mahmoudian participó en el guion de ‘It Was Just an Accident’, drama iraní dirigido por Jafar Panahi que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes y por el que recibió una nominación al Oscar. Su arresto vuelve a poner bajo atención internacional la situación del activista, quien ya había sido detenido a principios de este año, poco antes de la ceremonia de los premios de la Academia.

Aquella detención ocurrió días después de que Mahmoudian y otras 16 personas firmaran una declaración contra el líder de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, y la violenta represión de las protestas antigubernamentales de enero. Según observadores de derechos humanos citados por AP, las autoridades continúan realizando arrestos relacionados con esas movilizaciones y al menos 39 manifestantes encarcelados han sido ejecutados hasta ahora.