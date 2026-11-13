Frankie Muniz habla tras ser hospitalizado por accidente en NASCAR: ‘Agradezco poder caminar’

Frankie Muniz compartió una actualización sobre su salud después del accidente que lo obligó a recibir atención hospitalaria en Daytona y que dejó a sus fans alarmados. El protagonista de Malcolm el en medio utilizó sus redes sociales para explicar cómo se encuentra y agradecer a quienes lo auxiliaron. ¿Qué le pasó a Frankie Muniz? […]

Frankie Muniz compartió una actualización sobre su salud después del accidente que lo obligó a recibir atención hospitalaria en Daytona y que dejó a sus fans alarmados. El protagonista de Malcolm el en medio utilizó sus redes sociales para explicar cómo se encuentra y agradecer a quienes lo auxiliaron.

¿Qué le pasó a Frankie Muniz?

El actor participaba en los preparativos de una exhibición automovilística organizada por Ford para reconocer a los veteranos de las fuerzas armadas estadounidenses. Muniz compite profesionalmente y cuenta con experiencia en distintas categorías, por lo que esta actividad formaba parte de una trayectoria construida fuera de los estudios de televisión.

El accidente ocurrió el miércoles 11 de noviembre, durante una práctica en Daytona International Speedway. Muniz conducía el Ford número 30 de Team Air Force para la Proud to Honor Veterans Day Classic. Entertainment Tonight, cuyo equipo estaba en el circuito para entrevistarlo, informó que el choque sucedió durante una vuelta de práctica.

Tras el incidente, Team Reaume informó que el piloto estaba despierto y alerta, y que había sido trasladado a un centro médico para una evaluación adicional. Ford Racing comunicó después que recibió el alta ese mismo miércoles. Muniz tenía previsto competir junto con Austin Cindric, de Team Penske, en representación de la Fuerza Aérea estadounidense. Después del accidente, acudió un reemplazo.

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Frankie Muniz habla tras el accidente

En el video que publicó después de la hospitalización, Muniz habló sobre el choque como un accidente bastante fuerte y expresó su alivio: “Agradezco poder caminar en este momento”. También precisó cómo se sentía: “Estoy bien. Estoy extremadamente adolorido, pero afortunadamente no tengo lesiones graves”.

El piloto achacó su protección al vehículo que conducía, aunque admitió su sorpresa por el resultado del accidente: “No estoy cien por ciento seguro de cómo es posible, pero eso demuestra lo bien construidos que están los Ford Mustang Dark Horse”, En la publicación escrita que acompañó el video, reservó un agradecimiento para Ford Racing y el equipo de seguridad del circuito que lo sacó del automóvil. También reconoció al personal de Halifax Health Medical Center por la atención que recibió.

Las muestras de cariño también tuvieron espacio en su mensaje. “Antes que nada, gracias a todos los que se han comunicado con mensajes, llamadas y oraciones. El apoyo ha sido abrumador en el mejor sentido, y significa más de lo que puedo expresar con palabras”, escribió. Incluso lamentó ante el equipo de Robert Noaker los daños que sufrió el Dark Horse: “Todavía estoy procesándolo todo, pero estoy bien y ya tengo ganas de volver pronto a la pista. Los quiero a todos”.

Su trayectoria en el automovilismo

Aunque numerosos espectadores lo conocemos por Malcolm, sus resultados deportivos permiten contar otra parte de su carrera. Comenzó en 2004 y En 2023 disputó una temporada completa de la ARCA Menards Series con Rette Jones Racing. Terminó cuarto en la clasificación del campeonato, con once resultados entre los diez primeros y uno entre los cinco mejores.

Muniz se incorporó a Ford Performance en 2023 y posteriormente participó en algunas carreras de la Xfinity Series y del Mustang Challenge. Su recorrido incluyó distintos vehículos y competencias antes del anuncio de un programa completo en la Craftsman Truck Series, una de las categorías nacionales de NASCAR. Reaume Brothers Racing anunció en octubre de 2024 que Muniz conduciría su Ford número 33 durante toda la temporada 2025 de camionetas. En la apertura de la temporada de ese año obtuvo el décimo puesto, su primer resultado entre los diez mejores en esa categoría.

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