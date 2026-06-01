Espanto Film Fest anuncia su Volumen 8 con expansión internacional y nuevas categorías

Espanto Film Fest Volumen 8 anunció oficialmente la apertura de su convocatoria para su próxima edición

Mientras las franquicias de terror hollywoodense reciclan posesiones demoníacas, monjas malignas y casas embrujadas como si fueran combos de comida rápida cinematográfica, en México existe un festival que sigue apostando por el horror como un espacio de riesgo, experimentación y nuevas voces.

Espanto Film Fest Volumen 8 anunció oficialmente la apertura de su convocatoria para su próxima edición, consolidándose como una de las plataformas más importantes para el cine de terror, suspenso y ciencia ficción dentro de Iberoamérica.

Y esta vez el festival no solo crece. Se expande como criatura salida de laboratorio.

Del miedo local al circuito internacional

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de 2026, mientras que el festival se celebrará del 28 de octubre al 7 de noviembre con presencia en distintos estados de México como Hidalgo, Sonora, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México.

Pero el dato que realmente llama la atención es otro: Espanto Film Fest continúa fortaleciendo su alcance internacional con actividades y extensiones en Barcelona, además de nuevas colaboraciones culturales en España y Panamá.

Sí, el horror latinoamericano ya no quiere quedarse encerrado en sótanos independientes ni proyectarse únicamente en funciones de medianoche. Ahora busca dialogar directamente con audiencias globales y cuenta con una extensa colaboración femenina entre sus miembros, siendo uno de los festivales en donde más prevalece la participación de mujeres directoras.

Y honestamente, ya era hora.

Un festival donde caben fantasmas, ciencia ficción, podcasts y videojuegos

Uno de los mayores aciertos de Espanto Film Fest ha sido entender que el terror contemporáneo dejó de existir únicamente dentro de una sala de cine.

Por eso, además de sus categorías tradicionales de largometraje internacional y mexicano, documental y cortometraje, el festival mantiene espacios dedicados a animación, cine experimental, contenido LGBTIQ+, cine iberoamericano y colombiano.

Pero también incorpora videojuegos, podcast y guiones, demostrando que el horror actual vive en múltiples formatos: desde una pantalla gigante hasta unos audífonos puestos a las tres de la mañana mientras alguien escucha historias paranormales que probablemente arruinen su sueño.

Además, próximamente se anunciará la nueva categoría Work in Progress, enfocada en proyectos aún en desarrollo. Así que INSCRÍBANSE.

El cine de género mexicano sigue peleando por existir

En un país donde muchas veces el cine de terror todavía es visto como “menor” frente al drama festivalero de sufrimiento existencial y silencios larguísimos, Espanto Film Fest continúa funcionando como un refugio para creadores que entienden el miedo como lenguaje cinematográfico serio.

Y quizá ahí está una de sus mayores virtudes.

El festival anunció también inscripción gratuita para realizadoras y realizadores mexicanos mediante plataformas como Festhome, FilmFreeway y Movibeta, facilitando el acceso a nuevos talentos nacionales.

“Lo más importante para nosotros es ver su trabajo. Esta es una oportunidad clave para dar a conocer sus proyectos”, declaró Enrique Montoya, creador y fundador del festival.

Una frase sencilla, pero importante en una industria donde muchas veces entrar cuesta más que filmar.

El terror iberoamericano ya encontró su propia voz

Con ocho volúmenes encima, Espanto Film Fest Volumen 8 ya no parece un festival emergente intentando sobrevivir. Empieza a sentirse como uno de esos espacios que comprenden algo esencial: el terror siempre revela las heridas sociales, culturales y emocionales de una época.

Y en tiempos donde el mundo parece vivir permanentemente al borde del colapso, quizá el género nunca había sido tan honesto.

Porque a veces los monstruos más inquietantes no viven debajo de la cama.

Ahora también compran boletos para festivales internacionales y como decimos en este festival QUE EL TERROR SE QUEDE EN LAS PANTALLAS.