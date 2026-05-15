EL RITUAL DEL NAHUAL DE CARLOS MATIENZO SERMENT: LA PELICULA EN DONDE LOS DESAPARECIDOS SON PARTE DEL TERROR.

Guillermo del Toro, tienes que mirar esta película mexicana que está llevando el folk horror nacional a otro nivel.

EL GRITO DEL FOLK HORROR MEXICANO

Entre bosques húmedos, rituales ancestrales y la herida abierta de un país marcado por la desaparición de personas, Tekenchu: El Ritual del Nahual emerge como una de las propuestas más inquietantes del nuevo cine mexicano. Dirigida por Carlos Matienzo Serment, esta película no sólo abraza el horror folklórico, también lo convierte en una manifestación furiosa sobre la violencia que existe en México. Porque sí, hay historias que parecen ficción… hasta que recuerdas que aquí pasan todos los días.

DE CORTOMETRAJE PREMIADO A LARGOMETRAJE

Lo más impresionante es que Tekenchu comenzó como un cortometraje que logró conquistar más de 90 festivales internacionales, convirtiéndose en una carta de presentación brutal para Matienzo. El universo del nahual creció tanto que eventualmente se transformó en un largometraje realizado con fondos de FOCINE, demostrando que el cine de género mexicano también puede construirse desde la identidad cultural y la memoria social.

EL NAHUAL COMO JUSTICIERO ANCESTRAL

Lejos del monstruo tradicional, aquí el nahual es concebido como una figura ancestral ligada a la protección, al castigo y a la justicia. Carlos Matienzo lo describe como una representación profundamente humana: la necesidad desesperada de encontrar respuestas cuando las instituciones fallan. Y es justo ahí donde la película encuentra su verdadero terror. No en la criatura. No en la sangre. Sino en la realidad que la inspira.

LA HUASTECA POTOSINA: UN PERSONAJE MÁS

La Huasteca potosina no funciona sólo como escenario. Respira. Observa. Persigue. Sus ríos, montañas y selvas convierten cada escena en una pesadilla húmeda llena de misterio. Hay algo en la fotografía y en la atmósfera que hace sentir que el bosque guarda secretos enterrados desde hace siglos.

UNA ODA A LOS DESAPARECIDOS EN MÉXICO

Debajo de toda la ficción existe una herida muy clara: los desaparecidos en México. Tekenchu: El Ritual del Nahual funciona como una oda dolorosa a quienes siguen siendo buscados, a las familias que viven atrapadas entre la esperanza y el horror. La película toma el folklore mexicano y lo convierte en un grito cinematográfico sobre la ausencia, la impunidad y la rabia colectiva, INCLUSO DE LAS MADRES BUSCADORAS.

“ES UNA PESADILLA MEXICANA”

Cuando le preguntan a Carlos Matienzo cómo describiría la película en una sola frase, responde: “Es una pesadilla mexicana nacida entre la niebla, los rituales y los secretos del bosque.”

Y quizá esa sea la mejor definición posible. Porque Tekenchu no busca parecerse al horror extranjero. Quiere verse, sentirse y doler como México.

EL CINE MEXICANO NECESITA A SUS JÓVENES EN LAS SALAS

Hoy más que nunca, el cine mexicano de género necesita que las nuevas generaciones llenen las salas y apoyen historias hechas desde nuestras propias raíces. Tekenchu: El Ritual del Nahual no es solamente una película de terror, es una experiencia cinematográfica que demuestra que en México también se pueden crear universos oscuros, poderosos y profundamente humanos.

Así que este fin de semana TOMATINOS, la invitación es clara: vayan al cine, apoyen el talento nacional y déjense envolver por esta pesadilla mexicana que ya está haciendo eco en el mundo. Porque mientras existan cineastas dispuestos a contar nuestras historias, el horror mexicano seguirá respirando entre la niebla.