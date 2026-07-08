Director de ‘Citizen Vigilante’ responde a las críticas por su película con Armie Hammer: ‘Abran los ojos’

La película ha generado polémica por su premisa, centrada en un vigilante que castiga "criminales"

Uwe Boll defendió ‘Citizen Vigilante’, la nueva película protagonizada por Armie Hammer, después de recibir una serie de críticas durante una sesión AMA en Reddit realizada para promocionar el proyecto. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el intercambio empezó con preguntas hostiles hacia el director alemán, conocido por cintas como ‘Alone in the Dark’ y ‘BloodRayne’, y terminó con Boll acusando a varios usuarios de seguir atrapados en el rechazo a su filmografía.

¿Qué pasó durante el AMA de Uwe Boll en Reddit?

La sesión comenzó con un tono áspero. La primera pregunta cuestionó por qué Uwe Boll seguía haciendo películas “después de haber hecho ya algunas de las peores películas de la historia.” El cineasta respondió de forma breve: “Para superarlas a todas.”

Armie Hammer en ‘Citizen Vigilante’ (imagen: IMDb)

La conversación no se suavizó después. Otro usuario recordó que Boll había llamado “zorras” a los actores y le preguntó si él mismo era “una zorra que complacía a la derecha”, en referencia al apoyo que ‘Citizen Vigilante’ ha recibido de sectores conservadores por sus temas antimigrantes. El director contestó en alemán: “Absolutamente.”

En otro momento, cuando alguien le preguntó cómo seguía consiguiendo trabajo, Boll respondió: “Dinero.” También fue cuestionado por haber elegido a Armie Hammer como protagonista pese a sus controversias y acusaciones previas. Su explicación fue directa: “Gran actor; encaja bien en la película.”

La película sigue al personaje de Hammer, quien busca castigar criminales, muchos de ellos representados como migrantes. Ese enfoque ha sido uno de los principales puntos de crítica alrededor del proyecto, que ya había generado titulares por su bloqueo en Alemania.

Uwe Boll acusa a sus críticos de odiarlo

Ante el tono de los comentarios, Uwe Boll publicó un mensaje más extenso para defenderse. El director escribió: “Chicos, ¿por qué muchos de ustedes siguen anclados en el pasado? Les encanta odiarme y hablar mal de mí.”

Después pidió a los participantes revisar parte de su trabajo sin partir de su reputación. Mencionó títulos como ‘Postal’, ‘Rampage’ y ‘Assault on Wall Street’, y añadió: “Abran los ojos.” También escribió: “Olviden mi nombre y limítense a ver las películas. Miren las valoraciones en Amazon y verán lo que opina el público REAL…!”

Boll cerró su comentario con otra respuesta irritada hacia los usuarios: “Están tan obsesionados con atacarme que se han olvidado de ustedes mismos. Les deseo a todos una buena velada; ahora voy a ver el fútbol en la televisión en lugar de perder el tiempo aquí.”

El artículo también señala que el cineasta ha presumido en redes el desempeño de ‘Citizen Vigilante’ en plataformas digitales y ha insinuado la posibilidad de una secuela. La película, sin embargo, llega marcada por críticas severas y por su lectura política, especialmente por la forma en que retrata a migrantes dentro de una historia de justicia por mano propia.

La polémica alrededor de ‘Citizen Vigilante’ y el regreso de Armie Hammer

Armie Hammer en ‘Citizen Vigilante’ (imagen: Everett Collection)

‘Citizen Vigilante’ ya había sido noticia cuando Elon Musk la compartió completa en X durante 48 horas, después de que la cinta quedara fuera de salas en Alemania por no recibir clasificación por edad. Boll sostuvo previamente que esa decisión fue censura y afirmó que le dijeron que la película podía incitar violencia contra migrantes.

Para Armie Hammer, el proyecto forma parte de su intento de regreso al cine tras años sin trabajo en Hollywood. El actor fue despedido por WME después de que surgieran acusaciones de conducta sexual indebida en 2021, las cuales él ha negado. En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, Hammer recordó que se emocionó al recibir la oferta para actuar en ‘Citizen Vigilante’: “Habría hecho un jodido anuncio de comida para gatos. Solo quería volver a trabajar.”

El regreso, por ahora, no se apoya en una producción de prestigio ni en un estudio grande. La nueva etapa de Hammer avanza con una película de bajo presupuesto que ya acumuló rechazo crítico, debate político y una defensa frontal de su director.

Con información de The Hollywood Reporter.