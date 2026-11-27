Denis Villeneuve esperaba que el estreno de ‘Dune: Part Three’ finalmente estuviera libre de los problemas externos que marcaron las dos entregas anteriores, pero Disney terminó colocando uno de sus mayores estrenos exactamente el mismo día. ‘Avengers: Doomsday’ llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, fecha que Warner Bros. ya había reservado […]

Denis Villeneuve esperaba que el estreno de ‘Dune: Part Three’ finalmente estuviera libre de los problemas externos que marcaron las dos entregas anteriores, pero Disney terminó colocando uno de sus mayores estrenos exactamente el mismo día. ‘Avengers: Doomsday’ llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, fecha que Warner Bros. ya había reservado para la tercera película de ‘Dune’.

El director canadiense reconoció que la decisión lo decepcionó profundamente, aunque también considera que ambas producciones podrían convertir ese fin de semana en uno de los más grandes para la taquilla.

¿Por qué Denis Villeneuve está decepcionado con el estreno de ‘Avengers: Doomsday’?

En una entrevista con Time Villeneuve recordó que las dos primeras películas de ‘Dune’ tuvieron que enfrentarse a circunstancias poco habituales durante sus respectivos lanzamientos.

‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

“Escucha, voy a ser honesto. La primera ‘Dune’ se estrenó al final de la pandemia. Tuvimos una gran taquilla en un entorno muy difícil. Pero teníamos el viento en contra”, explicó. “Luego, con la segunda película, ocurrió lo mismo. Se suponía que estrenaríamos en otoño y tuvimos que hacerlo al final del invierno debido a las dos huelgas de Hollywood. Tuvimos éxito, pero no fue fácil”.

Para la tercera entrega, el cineasta pensaba que finalmente tendría un lanzamiento sin pandemia ni huelgas. Sin embargo, Disney retrasó ‘Avengers: Doomsday’, originalmente prevista para mayo de 2026, hasta el 18 de diciembre.

“Entonces Disney puso a la franquicia más grande de todos los tiempos contra nosotros. No soy ningún tonto. Esas películas son colosales”.

Villeneuve reconoció directamente su reacción ante el cambio: “Estaba profundamente decepcionado”.

‘Dune 3’ no podía cambiar nuevamente de fecha

El problema para Warner Bros. y Villeneuve era que ‘Dune: Part Three’ ya tenía compromisos ligados a su estreno y especialmente a las salas IMAX.

“Pero ya nos habíamos comprometido con esta fecha, con IMAX. Era imposible movernos. Así que acepté mi destino, rezándole a los dioses del cine”.

El director incluso recurrió al humor para describir la desigualdad entre ambas franquicias.

“‘Dune’ no es un mamut como ‘Avengers’, pero es un pequeño animal sexy que tiene mucha potencia de fuego, y espero que sobrevivamos”.

La coincidencia ya provocó que algunos fans bautizaran el enfrentamiento como “Dunesday”, siguiendo el modelo de fenómenos como “Barbenheimer”. Para Villeneuve, sin embargo, la comparación comercial sigue siendo claramente favorable para Marvel.

Anya Taylor Joy en ‘Dune: Part Three’ (imagen: Warner Bros.)

Villeneuve cree que ambas películas podrían beneficiarse

A pesar de su decepción inicial, Villeneuve no descarta que el el choque pueda terminar beneficiando a ambas producciones.

“Podría ser uno de los fines de semana de taquilla más grandes de todos los tiempos gracias a ambas películas”, afirmó. “¿Estoy compitiendo con ‘Avengers’? Absolutamente no. Es un T. rex. Pero estoy orgulloso porque creo que la película cumple”.

‘Avengers: Doomsday’ reunirá a Avengers, Fantastic Four, X-Men y otros personajes del MCU, mientras ‘Dune: Part Three’ cerrará la trilogía dirigida por Villeneuve.

El 18 de diciembre se perfila así como una de las fechas más competidas del año, con dos producciones de enorme escala enfrentándose por el público y por las pantallas premium. Villeneuve no oculta que preferiría otro escenario, pero confía en que su película película tenga suficiente fuerza para sobrevivir frente al “T. rex” de Marvel.

Con información de Variety.