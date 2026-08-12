De Lex Luthor a Gilderoy Lockhart: Nicholas Hoult y todos los villanos que ha interpretado

Nicholas Hoult lleva años encontrando personajes difíciles de querer y todavía más difíciles de olvidar para nosotros como espectadores. Tras pasar por numerosos géneros como la sátira política y el cine de superhéroes, el británico se une a otra franquicia gigantesca que hará todavía más brillante su nombre en Hollywood. Nos referimos a la serie de Harry Potter, en la que tomará el papel de Gilderoy Lockhart.

Harry Potter tendrá a Nicholas Hoult

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter ya prepara su segundo año, mucho antes del estreno de la primera temporada. HBO autorizó hace tiempo la continuación, misma que llevará a la pantalla Harry Potter y la cámara secreta y comenzará a introducir varios personajes que los lectores conocen por ese segundo libro. Uno de ellos es Gilderoy Lockhart, quien en las novelas aparece como una celebridad del mundo mágico, autor de libros sobre supuestas hazañas extraordinarias y nuevo profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras, aunque detrás de su imagen galante existe una realidad bastante menos admirable.

Variety reportó esta tarde que Nicholas Hoult interpretará a Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la serie, dato que la propia HBO confirmó. Kenneth Branagh había encarnado al personaje en Harry Potter y la cámara secreta, estrenada en 2002, personaje que le valió el cariño de millones de fans, pese a sus actividades criticables.

Nicholas Hoult como Lex Luthor en Superman (Foto: IMDb)

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Es verdad que Lockhart no es el gran antagonista de aquella historia, rol encarnado por Tom Riddle, pero tampoco pertenece al grupo de profesores heroicos de Hogwarts. Su narcisismo y las decisiones que adopta cuando su reputación queda amenazada lo ponen entre los adultos más cuestionables que Harry conoce durante sus primeros años como estudiante en la escuela de magia.

Este fichaje lleva a Hoult de Lex Luthor a otro hombre convencido de su propia grandeza, aunque las semejanzas prácticamente terminan ahí. El rodaje de la segunda temporada está previsto para comenzar este otoño y Hoult llegará al proyecto después de continuar trabajando dentro del nuevo universo de DC, donde su Lex Luthor ya pasó por Superman antes de regresar en Man of Tomorrow.

Los villanos de Nicholas Hoult

En poco tiempo, Lex Luthor se consagró como el antagonista más grande y famoso en toda la carrera de Nicholas Hoult, quien nació en Reino Unido y actúa desde los 6 años; toda la vida frente a las cámaras. James Gunn eligió a Hoult para Superman, estrenada en 2025, donde interpreta al empresario obsesionado con destruir la imagen del héroe interpretado por David Corenswet. El personaje reapareció después en la segunda temporada de Peacemaker.

Hoult retomará el papel en Man of Tomorrow, programada para el 9 de julio de 2027, y Gunn ya adelantó que Superman y Luthor tendrán que colaborar frente a una amenaza mayor, por lo que el enemigo principal de Clark Kent seguirá siendo peligroso, aunque las circunstancias los obliguen a ambos a ocupar de manera provisional el mismo lado.

Mucho antes apareció Nux en Mad Max: Furia en el Camino, cuando al inicio de la película de George Miller es un War Boy fanáticamente entregado a Immortan Joe y participa en la persecución de Furiosa. Sin embargo, considerarlo solo un villano no estaría bien, pues su historia termina convirtiéndose en un arco de redención.

Nicholas Hoult en The Great (Foto: IMDb)

También brilló como Tyler en El Menú, el obsesivo aficionado gastronómico llega al restaurante de Julian Slowik, interpretado por Ralph Fiennes. Su fascinación por el chef y su absoluta falta de consideración por la mujer que lo acompaña terminan convirtiéndolo en uno de los personajes más desagradables de toda la película.

La televisión le dio otro antagonista memorable con Pedro III de Rusia en The Great, la sátira de Hulu que nos presenta al esposo de Catalina como un gobernante cruel y caprichoso, aunque el trabajo de Hoult fue incorporando vulnerabilidad y humor a un personaje. La actuación le consiguió una nominación al Emmy y dos al Globo de Oro.

Joe Cross, de The Order, no entra cómodamente en la definición de villano ficticio. Hoult encarnó al líder supremacista Robert Jay Mathews bajo un nombre distinto dentro del thriller de Justin Kurzel, convirtiéndose en el adversario del agente del FBI interpretado por Jude Law.

Lo que sabemos sobre la serie de Harry Potter

La primera temporada de Harry Potter tiene como protagonistas a Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. John Lithgow interpreta a Albus Dumbledore, Janet McTeer a Minerva McGonagall y Paapa Essiedu a Severus Snape. Nick Frost asumió el papel de Rubeus Hagrid. Francesca Gardiner desarrolló la adaptación y ejerce como showrunner, con Mark Mylod entre sus principales directores y productores ejecutivos. J.K. Rowling participa como productora ejecutiva junto con Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, quien estuvo detrás de las películas anteriores.

La serie se estrenará el 25 de diciembre en HBO y HBO Max.

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