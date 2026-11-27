Antes de aceptar uno de los papeles principales de ‘Backrooms’, Chiwetel Ejiofor tuvo una reserva: Kane Parsons tenía apenas 19 años cuando le enviaron el guion. El actor, conocido por ‘12 Years a Slave’ y las películas de ‘Doctor Strange’, contó durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Turín que le costaba imaginar cómo alguien tan joven asumiría la dirección de un largometraje. Su impresión cambió cuando vio la serie web con la que Parsons había construido una audiencia en YouTube.

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¿Qué convenció a Chiwetel Ejiofor de trabajar con Kane Parsons?

Según recogió Variety, Ejiofor explicó que su primera reacción tuvo que ver con recordar cómo era él mismo a los 19 años y preguntarse si el proyecto era viable. Sin embargo, los videos de Parsons le permitieron juzgar su trabajo más allá de su edad.

Kane Parsons, en el centro, junto a Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, protagonistas de ‘Backrooms’ (Fotografía: Jason Armond / Los Angeles Times)

«Cuando me dijeron que Kane tenía solo 19 años, la primera vez que me enviaron el guion, me pareció muy extraño. ¡Era tan joven! Supongo que estaba pensando en cómo era yo a esa edad y me preguntaba si era viable. Luego vi su serie web [‘Backrooms’] y era increíble. Me pareció absolutamente brillante».

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En la película, Ejiofor interpreta al propietario de una tienda de muebles que descubre un misterioso portal hacia otra dimensión. La producción de A24 trasladó al cine el universo de pasillos y espacios inquietantes que Parsons había explorado en internet.

Lo que YouTube le permitió aprender al director de ‘Backrooms’

Para Ejiofor, la experiencia de Parsons también explica una diferencia importante entre los jóvenes cineastas actuales y quienes comenzaron sus carreras antes de las plataformas digitales. El actor señaló que publicar videos permite probar ideas frente a una audiencia y recibir respuestas inmediatas, incluso cuando los comentarios son duros.

«Al poder comunicarse con millones de personas y hacer que su trabajo interactuara con esa cantidad de [espectadores], Kane pudo perfeccionarlo de una manera que no era posible hace una generación».

Ejiofor destacó además que Parsons realizó buena parte de ese trabajo desde el sótano de su casa. Consideró que este acceso a espectadores abre posibilidades para una nueva generación de realizadores, cuyo trabajo espera seguir viendo durante los próximos años.

Kane Parsons (imagen: A24)

De una serie web a uno de los éxitos de terror de 2026

La apuesta terminó convirtiéndose en un éxito comercial. De acuerdo con Variety, ‘Backrooms’ tuvo un presupuesto de producción de 10 millones de dólares y superó los 400 millones en la taquilla mundial. La publicación también mencionó el desempeño de ‘Obsession’, dirigida por Curry Barker, como otro ejemplo del alcance de los jóvenes cineastas dentro del género.

Ejiofor explicó que participar en ‘Backrooms’ responde a su interés por explorar distintos tipos de cine, desde el drama hasta las grandes producciones de Marvel. Más allá del género o la escala, dijo que le atraen los personajes que persiguen un cambio o alguna forma de crecimiento. Para él, esa búsqueda puede aparecer tanto en una película de superhéroes como en una historia de terror.

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