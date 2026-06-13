Anna Faris habla de su divorcio de Chris Pratt, la depresión y los bajos pagos de ‘Scary Movie’

La actriz recordó la tristeza que atravesó bajo el escrutinio público y la depresión que sintió durante la pandemia

El regreso de ‘Scary Movie’ dio una oportunidad a la actriz Anna Faris de volver a sentirse como una estrella de Hollywood. La actriz, inigualable en su papel de Cindy Campbell, habló con Variety sobre el éxito de la nueva entrega, pero también sobre una etapa marcada por bajos pagos, una carrera que llegó a sentir estancada, su salida de ‘Mom’, la depresión durante la pandemia y el desgaste de atravesar su divorcio de Chris Pratt bajo la mirada pública.

¿Cuánto ganó Anna Faris por la primera ‘Scary Movie’?

En la entrevista, Anna Faris recordó que llegó a ‘Scary Movie’ casi por accidente, después de graduarse de la Universidad de Washington con una carrera en inglés y con planes de dedicarse al marketing o a escribir novelas. La oportunidad apareció cuando una cinta de audición llegó a manos de Keenen Ivory Wayans, quien terminó eligiéndola para interpretar a Cindy Campbell.

Anna Faris en ‘Scary Movie 6’ (Imagen: Paramount Pictures)

Aunque la película de 2000 se convirtió en un fenómeno y lanzó su carrera, la actriz explicó que su relación con la franquicia siempre fue compleja. Según Faris, firmó un contrato por tres películas sin entender del todo lo que significaba para su futuro económico dentro de la saga.

“Cuando conseguí el papel en «Scary Movie», firmé un contrato para tres películas. Mi nuevo representante lo celebró, pero yo no sabía lo que significaba. Significaba que podían encadenarte a una franquicia cinematográfica sin pagarte mucho. Me pagaron 65.000 dólares canadienses por la primera película, cantidad que se esfumó rápidamente tras los impuestos y los honorarios del representante.”

Faris también aseguró que ni ella ni Regina Hall recibieron salarios comparables a los de sus compañeros hombres. La actriz dijo que el cariño del público nunca se tradujo en el mismo reconocimiento dentro de Hollywood, donde llegó a sentirse subestimada pese al éxito de la franquicia.

La salida de los Wayans y el regreso a una saga dolorosa

Otro momento clave ocurrió después de ‘Scary Movie 2’, cuando los hermanos Wayans quedaron fuera de la franquicia. Faris contó que Keenen Ivory Wayans la llamó en 2002 para decirle que les habían quitado la saga y le pidió que no continuara. La situación la puso en una posición difícil, porque ella seguía bajo contrato y no tenía una estabilidad económica que le permitiera desafiar al estudio.

El regreso de Marlon Wayans, Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans cambió su relación con la saga. La nueva entrega abrió con US$55 millones, el mejor estreno de la franquicia, y Faris describió esta etapa como una reconciliación personal. Volver a actuar junto a Regina Hall y los Wayans le permitió mirar su historia con ‘Scary Movie’ desde otro lugar, ya no solo desde la frustración por los pagos bajos o la sensación de haber sido desplazada.

Divorcio, depresión y una nueva etapa en Hollywood

Anna Faris también habló del impacto emocional de su divorcio de Chris Pratt, un proceso que vivió bajo un escrutinio mediático intenso. La actriz reconoció que atravesó una etapa de tristeza y que su podcast ‘Unqualified’ la ayudó a crear un espacio propio fuera de Hollywood, donde podía conectar con otras personas sin depender por completo de la industria:

“Me sentía triste. Triste. Siento que tenía suficiente coraje, suficiente fortaleza interior, y he intentado ser cuidadosa con la influencia de Hollywood, pero llevo 26 años en el mundo de la fama, así que sería ingenua si pensara que no me ha moldeado. Pero, joder. El escrutinio.”

Anna Faris y Chris Pratt (Imagen: Getty)

Tras dejar ‘Mom’ en 2020, durante la pandemia, Faris sintió que su carrera se estaba apagando. La actriz recordó que ya no tenía la misma energía para reconstruirse profesionalmente y que incluso pensó en una versión de retiro. En esa etapa, la depresión y el aislamiento la llevaron a cuestionarse cuánto amaba todavía actuar.

La nueva ‘Scary Movie’ llegó como una oportunidad para replantear esa relación con Hollywood. Faris dijo que ahora siente más control sobre su carrera y gratitud por las oportunidades que han llegado después de ese regreso. Además de la comedia de parodia, la actriz tiene otros proyectos en camino, entre ellos ‘Spa Weekend’ y ‘Primetime’, donde compartirá créditos con Robert Pattinson.