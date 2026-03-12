¿’Alien: Romulus 2′ ya tiene director? Todo sobre la esperada secuela con Cailee Spaeny

Estamos a unos cuantos meses de que Alien: Romulus cumpla dos años de estreno y la información sobre su secuela llega a cuentagotas. Fede Álvarez dirigió aquella propuesta que tiene en el centro a un grupo de obreros jóvenes que buscan sobrevivir a los alienígenas más peligrosos del universo. El producto logró recaudar para 20th Century unos 350 millones de dólares a nivel mundial a partir de un presupuesto “humilde” de 80 millones. Con el tiempo en marcha, se revela que la segunda parte ya tendría a su director asegurado (spoiler, no es Fede).

El reciente resurgimiento de la saga sorprendió incluso a los seguidores más escépticos que no veían mayor esperanza para los xenomorfos en el mundo del cine. Después de varios años de tropiezos y experimentos discutibles, el universo creado por Ridley Scott volvió a capturar nuestra atención con una producción que apostó por regresar al terror claustrofóbico.

Su servidora, ducha en la saga Alien, reconoce que Alien: Romulus se siente como una película-fanfiction, un sueño que bien puedo ser concebido por un grupo de fanáticos apasionados al que se le proporcionó dinero suficiente para hacerlo realidad… ¡y funcionó! Tal vez Romulus no se involucra en los acontecimientos más importantes de la saga, no hace preguntas incómodas o representa una contribución mayor al lore (más allá del híbrido), pero actuó como como una fuerte película heredera de pesadillas y queremos ver más, sí o sí.

¿Alien: Romulus 2 ya tiene director?

Fede Álvarez en el set de Alien: Romulus (Foto: IMDb)

La respuesta aún no está escrita en piedra, pero hay un nombre que ya flota en el espacio sideral. De acuerdo con Nexus Point News, el director Michael Sarnoski es el candidato preferido para dirigir la secuela de Alien: Romulus. El proyecto atraviesa una etapa temprana de desarrollo, aunque algunas piezas importantes ya se acomodan en el tablero. El propio Fede Álvarez, responsable de la película anterior, declaró en una entrevista con TooFab el año pasado que no regresará a la silla de dirección.

Entérate: ‘Alien: Earth’: Sydney Chandler revela nuevos detalles de la temporada 2

¡Pero no se alteren! Eso no significa que Álvarez abandone el proyecto por completo. El director seguirá involucrado en la producción junto con Ridley Scott, creador del universo cinematográfico que comenzó en 1979. En ese proceso de búsqueda de director apareció el nombre de Michael Sarnoski, una elección obvia (de confirmarse) si se considera su experiencia en películas como el drama Pig, con Nicolas Cage, o Un Lugar en Silencio: Día Uno.

Lo que sabemos de la secuela

La información sobre la trama permanece bajo llave, como suele ocurrir cuando se trata de una franquicia tan hermética. Lo que sí se sabe es que la nueva película continuará la historia presentada en Alien: Romulus, una entrega que recuperó varios elementos clásicos del universo creado por Ridley Scott. También se sabe que el nuevo guion ya está terminado, lo que indica que el proyecto avanza hacia una fase más concreta.

Sobre idea para la secuela, Fede Álavez se entrevistó con The Hollywood Reporter en agosto del año pasado y soltó algunas perlas que nos ponen a soñar. Recordemos que al final de Romulus, Rain y Andy, al ser los únicos sobrevivientes de la masacre, retoman su plan original de viajar al planeta desconocido Yvaga con la meta de tener un futuro mejor… pero aquel mundo podría no ser lo que esperan.

Cailee Spaeny como Rain Carradine en Alien: Romulus (Foto: IMDb)

No te pierdas: ‘Alien: Earth’ y cómo mejoró (y empeoró) la historia de la saga de ciencia ficción

“Una vez que terminamos, empezamos a pensar: “¿Qué creen que pasa cuando, o si, llegan a Yvaga? ¿Será un lugar maravilloso? ¿O será un lugar terrible?” Tendemos a creer que probablemente es un lugar terrible que ellos imaginan como algo grandioso y sobre el que fantasean, así que naturalmente empezamos a pensar hacia dónde va la historia y qué va a pasar. Y luego, a los pocos minutos, dijimos: “Oh, eso suena como una secuela”.

Por el momento no hay fecha de estreno para la secuela de Alien: Romulus. Lo maravilloso es que Disney no teme iniciar con el proyecto y los fans lo tendrán tarde o temprano. De igual forma ya hay una continuación en desarrollo para videojuego Alien: Isolation, y la segunda temporada de Alien: Earth inicia producción en mayo. Los xenomorfos no se irán por un largo tiempo.