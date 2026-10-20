Actor de ‘El diario de la princesa’ y ‘Toy Story’ es acusado de fraude y abuso financiero contra adultos mayores

Erik von Detten, actor recordado por su participación en ‘El diario de la princesa’ y por prestar su voz a Sid Phillips en ‘Toy Story’, enfrenta un problema legal relacionado con su carrera fuera de Hollywood. Después de alejarse de la actuación y dedicarse a la venta de metales preciosos, el antiguo rostro de Disney quedó involucrado en una demanda presentada por una pareja de adultos mayores que lo acusa de haberlos perjudicado económicamente mediante inversiones en monedas de oro.

¿De qué acusan al actor de ‘El diario de la princesa’ y ‘Toy Story’?

De acuerdo con información publicada por Variety, Erik von Detten, de 44 años, figura entre los demandados en un proceso judicial presentado en California en mayo de 2026. La denuncia también señala a Rosland Capital, empresa de metales preciosos para la que trabajaba el actor.

Los demandantes son Sheila Greenberg, de 85 años, y su esposo, Norman Greenberg, de 97, quienes aseguran haber perdido aproximadamente 900 mil dólares después de invertir más de 2 millones de dólares de sus ahorros para el retiro en monedas de oro adquiridas a través de la compañía.

Erik von Detten (Imagen: IMDb)

Según la demanda, el matrimonio contactó a Rosland Capital en 2020 después de ver un anuncio televisivo. Posteriormente, fueron atendidos por Von Detten, quien había ingresado a la empresa en 2018.

Los Greenberg sostienen que informaron al actor sobre su conocimiento limitado del mercado del oro. Sin embargo, aseguran que Von Detten se presentó como un asesor experimentado y los convenció de adquirir monedas Lady Liberty como inversión, presuntamente a precios muy superiores a su valor.

Hasta la publicación del reportaje, el actor no había respondido a las solicitudes de comentarios de Variety.

La empresa vinculada al actor se declaró en bancarrota

El caso adquirió mayor relevancia después de que Rosland Capital cesara operaciones y se declarara en bancarrota en julio de 2026, reportando aproximadamente 64 millones de dólares en pasivos y apenas 500 mil dólares en activos.

La compañía, que registró ingresos de 151 millones de dólares en 2021, acumuló pérdidas netas de 24 millones entre 2022 y 2025. Sus documentos judiciales atribuyen parte de los problemas financieros al aumento del precio del oro y a retrasos en la entrega de productos.

Sin embargo, el comité de acreedores cuestiona que el colapso se debiera únicamente a las condiciones del mercado. Sus representantes consideran que la empresa pudo haber aprovechado la vulnerabilidad de sus clientes y buscan citar a Von Detten para investigar su participación en las operaciones.

En los documentos judiciales, el comité sostiene:

“La historia de los Greenberg no es única. Es una de cientos.”

Además, los registros indican que, cuando la empresa dejó de operar, existían aproximadamente 470 mensajes y correos de voz de clientes que exigían reembolsos o la entrega de sus compras.

Erik von Detten en 2024 (Imagen: Gilbert Flores/Getty)

¿Qué pasó con la carrera de Erik von Detten después de Disney?

Durante finales de los años noventa y principios de los 2000, Erik von Detten participó en varias producciones de Disney. Interpretó a Josh Bryant, el interés romántico de Mia Thermopolis, personaje de Anne Hathaway, en ‘El diario de la princesa’ (2001).

También prestó su voz a Sid Phillips, el vecino que destruía juguetes en ‘Toy Story’ (1995), y protagonizó ‘Brink!’ (1998). Otros de sus trabajos incluyen ‘Recess’, ‘So Weird’ y ‘Complete Savages’.

El actor se retiró prácticamente de la industria alrededor de 2010 y posteriormente comenzó a trabajar en ventas y servicios financieros, aunque regresó brevemente para interpretar nuevamente a Sid en ‘Toy Story 4’.

Por ahora, las acusaciones contra Von Detten permanecen en el ámbito judicial y no equivalen a una declaración de culpabilidad.