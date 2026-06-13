Abogado de Justin Baldoni responde a la ‘victoria’ legal de Blake Lively: ‘Ella fracasó’

La declaración llegó después de que un juez determinó que Lively tiene derecho a recuperar honorarios legales

El pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni por ‘It Ends With Us’ dio un nuevo giro: el abogado del actor y cineasta, Bryan Freedman, respondió al fallo que ordenó a Wayfarer Studios cubrir honorarios legales y costos de litigio de la actriz. La decisión fue una victoria parcial para Lively, pero la defensa de Baldoni intentó presentarla como un resultado limitado, debido a que el juez rechazó daños triples y daños punitivos.

¿Qué dijo el abogado de Justin Baldoni tras el fallo?

De acuerdo con People, Bryan Freedman emitió una respuesta dura luego de que el juez federal Lewis J. Liman determinó que Blake Lively tenía derecho a recuperar gastos legales vinculados con la contrademanda fallida de difamación presentada por Justin Baldoni y sus aliados.

Justin Baldoni (imagen: Getty)

El abogado sostuvo que la actriz obtuvo un beneficio reducido dentro de un caso que ya había sido resuelto por acuerdo en mayo, dos semanas antes de que llegara a juicio. En su declaración, Freedman afirmó que Lively “Solo se le otorgaron honorarios de abogado limitados por una sola reclamación como parte de un caso que duró solo unos meses, nada más”.

Freedman también aseguró que su equipo había ganado contra lo que describió como un esfuerzo coordinado basado en acusaciones que negó. Después, señaló que Lively pidió más de 300 millones en honorarios y daños, que 10 de sus 13 reclamaciones fueron desestimadas y que aceptó resolver el caso sin recibir dinero por sus propias demandas.

Su frase más directa llegó al final de esa línea de defensa: “Una vez más, ella fracasó”.

La decisión favoreció a Lively, pero no en todo lo que pedía

El fallo de Lewis J. Liman, emitido el 12 de junio, concedió parcialmente la petición de Blake Lively bajo la sección 47.1 del Código Civil de California. Esa norma, conocida como Protecting Survivors from Weaponized Defamation Lawsuits Act, busca proteger a denunciantes de abuso sexual frente a demandas de difamación usadas como represalia.

El juez concluyó que Lively podía recuperar honorarios legales y costos de litigio por la contrademanda de Baldoni, la cual había sido desestimada previamente. Sin embargo, rechazó su solicitud de daños triples y daños punitivos, al determinar que esos recursos no estaban disponibles bajo la vía federal aplicada en el caso.

La disputa legal comenzó cuando Lively demandó a Baldoni en diciembre de 2024, acusándolo de acoso sexual en el set y de represalias mediante una supuesta campaña pública para dañar su reputación. Baldoni negó esas acusaciones y respondió con una contrademanda por 400 millones de dólares, en la que acusó a la actriz de fabricar señalamientos falsos para tomar control de la película.

El equipo de Blake Lively acusó una estrategia DARVO

La respuesta de Freedman también recibió contestación del equipo legal de Blake Lively. En una declaración citada por People, sus abogados acusaron al defensor de Baldoni y a sus clientes de recurrir a una estrategia DARVO, término usado para describir una dinámica de negar, atacar e invertir los papeles de víctima y agresor.

Blake Lively (imagen: Getty)

“Bryan Freedman y sus clientes recurrieron a una declaración DARVO [Negar, Atacar, Invertir Víctima y Agresor] ​​que es un montón de mentiras”, señaló el equipo de Lively.

Los abogados de la actriz también recordaron que, semanas antes, la defensa de Baldoni había dicho que las reclamaciones de Lively merecían ser escuchadas. Después cuestionaron la postura del actor frente a mujeres que presentan acusaciones de acoso sexual y represalias de buena fe.

El comunicado cerró con una frase dirigida al fallo económico pendiente: “Las personas que no hacen nada malo no tienen que pagar millones de dólares, que es hacia donde se dirige todo esto ahora”.

Con el acuerdo de mayo, ambas partes cerraron las demás disputas y aceptaron respetar la decisión del juez sobre los honorarios legales sin apelar. El resultado deja a Lively con una victoria parcial en costos de defensa, mientras la defensa de Baldoni insiste en que la actriz fracasó en sus reclamos principales.

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