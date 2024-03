¿Cuál es el fortuna de Timothée Chalamet?

La carrera del protagonista de la saga de Duna, Timothée Chalamet, sigue en ascenso. Recientemente, Warner Bros. dio a conocer que llegó a un acuerdo importante con el histrión para que continúe con grandes proyectos cinematográficos con la productora.

Desde su participación en Call me by Your Name, Chalamet su participación en largometrajes con grandes firmas de Hollywood no ha parado. Asimismo, su carácter ameno y su facilidad para interactuar con la prensa lo han colocado como uno de los actores favoritos entre los espectadores.

¿De qué trata el acuerdo entre Timothée Chalamet y Warner Bros.?

El gran éxito en taquilla de as últimas dos películas de Timothée le abrieron una nueva oportunidad con una de las productoras más grandes de la ‘meca’ del cine en América.

De acuerdo con Variety, Chalamet obtuvo un incremento salarial después del estreno de Wonka y Duna: Parte dos, ya que desde hace tiempo buscaba recibir un sueldo arriba de los 10 millones de dólares por papeles protagónicos en cintas de estudio.

En el artículo, Variety compartió el comunicado que Michael De Luca y Pamela Abdy, copresidentes y directores ejecutivos de Warner Bros. en el que explican su postura respecto a esta nueva etapa con el actor.

''En los últimos años, hemos admirado no solo el compromiso de Timothée con su oficio, que es evidente en la variedad y profundidad de sus variados roles, sino también su inquebrantable dedicación para dedicar el 100 por ciento de su tiempo y atención a cada proyecto que tiene realizado aquí en Warner Bros. y en otros lugares''.

¿A cuánto asciende la fortuna de Timothée Chalamet?

Con tan solo 28 años, Timothée Chalamet se convirtió en el primer actor, en más de cuatro décadas, en protagonizar dos películas cuyo éxito marcaron un hito en las taquillas de cine.

Duna: Parte 2 ha recaudado un total de 575.5 millones de dólares; mientras que Wonka ha superado los 632 millones de dólares a nivel mundial.

De acuerdo con el medio especializado Celebrity Net Worth, la fortuna de Timothée Chalamet es de 25 millones de dólares, es decir, aproximadamente 414 millones 027 mil 500 pesos mexicanos.

Según el sitio web, el último sueldo de Chalamet (Wonka) fue de 9 millones de dólares.

