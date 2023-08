Mujer Maravilla 3: James Gunn le dijo a Gal Gadot que “está en mejores manos” con él

Gal Gadot como Mujer Maravilla es un hecho. Pese al desaire de James Gunn a Henry Cavill, Ben Affleck, y posiblemente Ezra Miller, todo indica que la actriz israelí será la única protagonista del ahora extinto DCEU en volver como la princesa de las amazonas para la nueva franquicia. En una nueva entrevista, la intérprete reveló que ella ha sido asegurada de que Wonder Woman 3 sucederá con ella como protagonista.

No te pierdas: Mujer Maravilla: nueva película de James Gunn sería un reboot protagonizado por Gal Gadot y no una secuela

En entrevista con Flaunt Magazine, Gal Gadot reveló la aseguración que le hizo James Gunn de que ella será la protagonista de Wonder Woman 3 y que no será reemplazada por otra actriz en el futuro cercano. Aunque se desconoce lo que este realizador, y el productor Peter Safran, tienen en mente para el icónico personaje, parece que sea lo que sea incluye a la actriz irsaelí:

Me invitaron a una reunión con James Gunn y Peter Safran y lo que me dijeron, y los estoy citando, fue: ‘Estás en las mejores manos. Vamos a desarrollar Wonder Woman 3 contigo. Te amamos como Mujer Maravilla, no tienes nada de qué preocuparte’. Así que sólo el tiempo dirá.

¿Qué pasará con Mujer Maravilla 3 y Gal Gadot?

Nadie sabe exactamente qué planes tiene Gunn para Mujer Maravilla. Previamente, el único proyecto que se anunció relacionado a este personaje fue Paradise Lost, una serie en live-action inspirada en Game of Thrones - 59% que narraría el pasado de Themyscira, la isla de amazonas de la que proviene. No obstante, un rumor señala que Wonder Woman 3 será un reboot y no tendrá perfecta continuidad con los filmes anteriores.

El DCU no ha siquiera despegado y la incertidumbre no ayuda a generar verdadera emoción. Como saben, no será sino hasta Superman: Legacy que verdaderamente comenzará la saga cinematográfica. Aunque la serie animada Creature Commandos formará parte de la franquicia, este show todavía no tiene fecha de estreno y será una precuela que posiblemente sólo prepare detalles antes que revelar sorpresas.

Te recomendamos: Barbie: Margot Robbie quería a Gal Gadot en la película porque es "imposiblemente hermosa" y tiene mucha "energía Barbie"

Lo que parece ser un hecho, es que la película del Hombre de Acero sucederá en un mundo en el que ya existen muchos héroes. Y quizá sea hasta la aparición de Superman que se forme una nueva versión de la Liga de la Justicia. Aunque esto sólo dejará más dudas sobre lo que la versión de Mujer Maravilla ha estado haciendo hasta ese punto de la nueva cronología. Habrá que ver cómo se resuelve lo selectivo que están siendo estos dos creativos con los elementos que sí heredarán del DCEU.

De cualquier forma, nada de esto sucederá pronto. Superman: Legacy tiene programado su estreno para julio de 2025, pero con las huelgas es posible que esa fecha se retrase considerablemente, y con ella todos los planes del nuevo DCU. Por ahora, los fans de la firma de cómics podrán disfrutar de la primera adaptación al live-action de Blue Beetle la siguiente semana con una aventura bastante aislada sobre este joven héroe.

Continúa leyendo: Gal Gadot aún quiere interpretar a Cleopatra, dice que es la “Mujer Maravilla” de la vida real