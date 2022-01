Benedict Cumberbatch reacciona al éxito de No Way Home y al teaser de Doctor Strange 2

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% llegó a las salas de cine en diciembre del año pasado y tuvo un éxito descomunal, posicionándose como la cinta más grande de todo 2021, rompiendo varios récords en taquilla y dejando a los espectadores alucinados con todo lo que mostró en pantalla. Además de todos sus logros, la película también proporcionó una pequeña indicación de hacia dónde se dirige la franquicia en 2022, con su escena post-créditos siendo un avance de la siguiente entrega de Marvel Studios en su Cuarta Fase, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Esta próxima cinta llevará a Stephen Strange/Doctor Strange de Benedict Cumberbatch a un territorio completamente nuevo, adentrándose más en el Multiverso y explorando ámbitos de este que aún permanecen desconocidos. Además, el filme está dirigido por el aclamado cineasta Sam Raimi, mejor conocido por su trabajo en la saga de El Hombre Araña - 89% protagonizada por Tobey Maguire, hecho que hace que las ansias de los fanáticos por ver el largometraje se multipliquen.

Como ya se sabe, Marvel Studios siempre toma las máximas precauciones para que ninguna filtración de sus proyectos ocurra, procurando que los detalles más importantes de estos no sean revelados antes de los estrenos. Previo al lanzamiento de la tercera entrega del Spider-Man de Tom Holland, los actores del reparto de esta cinta no tenían mucha libertad al hablar sobre su trabajo con Marvel, incluso todo esto continuó semanas después de llegada de Sin Camino a Casa a los cines para evitar dar spoilers al público. Afortunadamente todo esto terminó y en una entrevista reciente con Deadline, Cumberbatch rompió el silencio sobre la reacción al tráiler de esta nueva película de Doctor Strange, así como a su papel en No Way Home. El actor dijo lo siguiente:

Estoy emocionado por la reacción al tráiler al final de Spider-Man; estoy emocionado por la reacción que ha tenido la película. Quiero decir, ha sido un gran momento, para ser honesto.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness estará protagonizada por Cumberbatch junto a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Benedict Wong como Wong, Xochitl Gomez como America Chavez, Rachel McAdams como Christine Palmer y Chiwetel Ejiofor como Karl Mordo. En la película, Stephen lanza un hechizo que abre la puerta al multiverso, incluida una versión alternativa de Strange.

En una entrevista del año pasado con Esquire UK, Cumberbatch habló un poco sobre su experiencia trabajando en estos exitosos proyectos de Marvel Studios, y lo increíble que es cada momento en el set de filmación interpretando a estos icónicos personajes sacados de las páginas de famosos cómics. Benedict explicó:

Todo el tiempo que estás haciendo esas películas son momentos para pellizcarte. Nunca he superado la naturaleza vertiginosa de trabajar junto a Spider-Man. Es genial. Entras en él, te comprometes y es una tontería. Pero también es realmente placentero y embriagador y también debe celebrarse y tratarse por lo que es, que es divertido.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene un estreno programado para el 6 de mayo de 2022, si todo sale bien y no ocurre ningún retraso, esta será la primera cinta del año de Marvel Studios. Recuerda que la Fase Cuatro del MCU también incluye las series de Marvel transmitidas por Disney Plus: WandaVision - 95%, Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, What If...? - 84%, Loki - 96% y Hawkeye - 87%. Te recomendamos verlas todas para que no te pierdas de nada cuando veas el nuevo largometraje de Strange.

