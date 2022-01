Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Shuma-Gorath sí estará en la película

A través de artes promocionales y sets de LEGO, se ha confirmado la identidad de una criatura que aparece en el primer tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Su nombre es Gargantos, un villano de Namor en los cómics de Marvel. Sin embargo, ¿por qué elegiría el estudio a un personaje tan secundario para ser uno de los enemigos de Doctor Strange en su nueva película? La respuesta es que no se trata realmente de Gargantos, sino de Shuma-Gorath, un enemigo del superhéroe muy poderoso.

También te puede interesar: Fans del MCU exigen que Agentes de S.H.I.E.L.D. sea canon

De acuerdo con The Direct, es claro que el aspecto físico de la criatura es idéntico al de Shuma-Gorath en los cómics, y la razón por la que cambiaron el nombre se debe a los derechos de autor; el nombre del villano, como ocurre con muchos otros de los personajes de Marvel, no fue una invención original de los escritores de cómics, sino que lo tomaron de un relato de Robert E. Howard sobre Kull, el Conquistador titulado “The Curse of the Golden Skull”.

Howard era miembro del Círculo de H.P. Lovecraft , por lo que escribió varios relatos de horror cósmico materialista, y eso implica monstruos de otras dimensiones con tentáculos. Shuma-Gorath claramente está inspirado en esos dioses antiguos de Lovecraft y se cree que el nombre es una corrupción de Shub-Niggurath, una diosa primigenia de la mitología lovecraftiana. Ese tipo de entidades ha fascinado a los escritores de fantasía y ciencia ficción y lo podemos ver en cintas de superhéroes como Hellboy - 81% y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95%, así como la serie What If...? - 84%.

Como apunta The Direct, Marvel tiene los derechos de las historias de Conan para adaptarlas a cómics desde 2018, pero en live-action es una diferente: Netflix adquirió los derechos para llevar a live-action las historias de Conan, y ya hay una serie en desarrollo, por esa razón el nombre de Shuma-Gorath fue cambiado por Gargantos, pero en esencia será Shuma-Gorath el monstruo que veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Al menos ya pudimos comprobar gracias al primer tráiler que el villano es visualmente muy fiel a los cómics, y no será difícil perdonarles el cambio de nombre (pues cambios más grandes se han perdonado).

También lee: La influencia de H.P. Lovecraft y el horror cósmico en Marvel

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% demostró de lo que es capaz el multiverso, ya que tuvimos el regreso de Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%, Loco fin de semana - 25%) y Andrew Garfield (Hasta el Último Hombre - 86%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%), así como de Willem Dafoe (La Última Tentación de Cristo - 82%, Nacido el 4 de Julio - 90%, Anticristo - 70%), Alfred Molina (El Hombre Araña 2 - 93%, Frida - 76%, Hermosa Venganza - 90%), Jamie Foxx (Colateral: Lugar y Tiempo Equivocado - 86%, Django Sin Cadenas - 87%, Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%), Thomas Haden Church (Entre Copas - 96%, El Hombre Araña 3 - 63%, Se Dice de Mí - 85%) y Rhys Ifans. Con Doctor Strange in The Multiverse of Madness, los rumores apuntan a que tendremos muchas sorpresas similares, pero hasta ahora nada se ha confirmado.

El Universo Cinematográfico de Marvel, al introducir el concepto de multiverso, abrió las puertas a un mundo de posibilidades; si bien la aparición de Evan Peters en WandaVision - 95% fue polémica y resultó ser una farsa, eso no significa que no se pueda hacer un crossover con el universo de los X-Men de Fox, los cuales eran muy queridos por los fans. Los rumores aseguran que tendremos incluso cameos de Los Cuatro Fantásticos, pero habrá que esperar para comprobarlo.

Doctor Strange in The Multiverse of Madness es dirigida por Sam Raimi (Arrástrame al Infierno - 92%, Inquilinos de la Morgue - 78%, El Despertar del Diablo - 96%), responsable de la trilogía de El Hombre Araña, y llegará a los cines en mayo de 2022. Unos meses después de su estreno tendremos Thor: Love and Thunder, cuarta entrega del Dios del Trueno, y finalmente en noviembre llegará Black Panther: Wakanda Forever, la esperada secuela de Pantera Negra - 90%.

No te vayas sin leer: Películas de horror cósmico que debes ver