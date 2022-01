Fans del MCU exigen que Agentes de S.H.I.E.L.D. sea canon

La famosa serie para televisión de Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. - 86%, fue creada por Joss Whedon , Jed Whedon y Maurissa Tancharoen para ABC, y está basada en la organización de Marvel Comics, S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement, and Logistics Division), una agencia de espionaje dedicada a mantener la paz en un mundo de superhéroes. Esta fue la primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel y reconoce la continuidad de las películas de la franquicia y otros shows de televisión. Se estrenó en Estados Unidos el 24 de septiembre de 2013 y concluyó el 12 de agosto de 2020, con 136 episodios transmitidos en siete temporadas.

Por si te lo perdiste: Morbius vuelve a retrasar su fecha de estreno

Este programa, protagonizado por Clark Gregg como el agente Coulson, es considerado por muchos como parte de los cimientos del MCU, sin embargo, cuando Kevin Feige, el actual director de Marvel Studios, asumió el cargo, decidió que cualquier contenido de Marvel producido para televisión ya no sería considerado como canon. Como jefe del famoso estudio, Feige está en todo su derecho de tomar este tipo de decisiones, sin embargo, los fanáticos de Agents of S.H.I.E.L.D no están para nada felices con el mandato del presidente, ya que el programa es sin duda parte elemental de todo lo que se ha construido en el MCU hasta ahora.

Muchos de los personajes de la serie son los favoritos de miles de fans, incluso algunos de ellos tienden a ser más queridos que ciertos personajes principales de las cintas del MCU. Entre estos se encuentran el agente Coulson, que se ha convertido en un ícono de la serie y de todo lo que representa fuera de ella. Otra figura que llegó para encantar al público del show fue el Ghost Rider de Gabriel Luna, a quien muchos estarían contentos de tenerlo de vuelta en el papel. Si las palabras de Feige permanecen inalteradas, todo lo ocurrido dentro de Agents of S.H.I.E.L.D puede ir quedando en el olvido.

Como resultado del gran desacuerdo entre Feige y los fanáticos de Agents of S.H.I.E.L.D., los seguidores han estado recurriendo a Twitter en masa para exigir que la serie se reintegre al MCU, lo que implicaría un par de apariciones aquí y allá. Sinceramente, no tenemos idea si esto sea posible, sin embargo no se pierden las esperanzas. A continuación te dejamos algunos tweets destacados en donde se demanda la reincorporación de la serie al Universo Cinematográfico de Marvel:

También te puede interesar: Black Widow perdió US$ 600 millones debido a las descargas ilegales

Agents of Shield fue el comienzo para todo el contenido de televisión del MCU de Marvel y pavimentó el camino para una narración más larga en el MCU. #AgentsofSHIELD #SaveAgentsofSHIELD

Agents of Shield started it all for Marvels MCU tv content,and paved the way for longer format storytelling in the MCU.#AgentsofSHIELD #SaveAgentsofSHIELD pic.twitter.com/9f77CVyEVV — The Entertainment Outlet (@The_Ent_Outlet) January 5, 2022

La vinculación con Civil War. #Marvel #AgentsofSHIELD

‘SHIELD es el mejor programa que vemos’ @EricWhiteley Apoyamos el regreso de Agents of SHIELD en el MCU. Si eres un fan, únete a nosotros para mostrar apoyo al tuitear por qué te encanta SHIELD con #SaveAgentsofSHIELD

"SHIELD is the best show we watch." - @EricWhiteley



We support the return of Agents of SHIELD in the MCU. If you're a fan, please join us in showing support by tweeting out why you love SHIELD with #SaveAgentsofSHIELD pic.twitter.com/c9w7kmDmUI — Blind Wave (@BlindWaveCrew) January 5, 2022

Mañana, el fandom de #AgentsofSHIELD desatará un caos total. Nos unimos al movimiento #SaveAgentsofSHIELD. Que AoS continúe siendo canon en el Universo de Marvel. Así que únase a CGU en esta campaña el 5 y 6 de enero. Juntos podemos hacer la diferencia. #Marvel #MCU #Philindaisy #MarvelUniverse

Tomorrow the #AgentsofSHIELD fandom will unleash utter chaos. We are joining the #SaveAgentsofSHIELD movement. Keep AoS canon in the Marvel Universe. So join CGU in this campaign on Jan 5 & 6th.



Together we can make a difference. #Marvel #MCU #Philindaisy #MarvelUniverse pic.twitter.com/vDRPTJbo4X — Clark Gregg University (@ClarkGreggU) January 4, 2022

Nosotros necesitamos a @IamGabrielLuna de vuelta en la MCU. El era el perfecto Ghost Rider #GhostRider #AgentsofSHIELD #SaveAgentsofSHIELD

El hombre responsable de la resurrección de Phil Coulson, el propio Nick Fury. #SaveAgentsofSHIELD

The man who responsible for the resurrection of Phil Coulson, Nick Fury himself. #SaveAgentsofSHIELD pic.twitter.com/oN39HJAnD6 — Adjie Suryadharma (@AdjieAuthor) January 5, 2022

¡Crecí con SHIELD y sigue siendo mi programa favorito! Mostrando algo de amor hoy por él y sus personajes para que algún día podamos verlos nuevamente. #SaveAgentsofShield

Grew up with SHIELD and it is still my favourite show!



Showing some love today for it and it's characters so someday we can see them again. #SaveAgentsofShield pic.twitter.com/3JhngZQeNJ — Josh Tate🍋 (@Waazeh) January 5, 2022

Mucho mejores villanos que los de los programas actuales del MCU. #SaveAgentsofSHIELD

Way better villians than the current MCU shows#SaveAgentsofSHIELD pic.twitter.com/4HF5YKaVK9 — Ankesh Jha (@AnkeshJha_21) January 5, 2022

No te vayas sin leer: Thor: Love and Thunder | Arte promocional confirma el Mjolnir reforjado