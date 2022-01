Morbius vuelve a retrasar su fecha de estreno

Nuevo año y los problemas ya se perciben en la industria del cine estadounidense. A través de The Hollywood Reporter se anuncia que Morbius, la siguiente película de Marvel producida por Sony, ha sufrido un nuevo retraso en las salas de cine, postergando la fecha durante algunos meses más. Sin lugar a dudas estamos ante la cinta con la peor suerte de toda la pandemia, pues con cada nuevo repunte de Covid-19 vemos otra fecha para la adaptación cinematográfica del vampiro.

Aunque muchos fans no estaban especialmente entusiasmados con Morbius, la película ha obtenido mayor relevancia durante las últimas semanas debido a su confirmada conexión con Venom, Spider-Man y el resto del Universo Cinematográfico de Marvel. Originalmente, esta cinta tenía una fecha de estreno programada para el 10 de junio de 2020, época fatal de la pandemia en la que no vimos lanzamientos en salas de cine; desde entonces, Morbius se ha retrasado ¡siete veces! y ahora los fans deben soportar la espera hasta el nuevo día anunciado hoy.

Morbius se iba estrenar el próximo 28 de enero, sin embargo, el aumento de casos de Covid-19 por Omicron ha empujado la fecha hasta el 1 de abril, es decir, más de dos meses hasta el lanzamiento en salas de cine. La reciente variante de la enfermedad ha resultado mucho más contagiosa y es por eso que los estrenos de principio de año se han visto afectados. Realmente esperamos que esta sea la última vez que tenemos un retraso para Morbius y que Sony por fin tenga la oportunidad de llevarla hasta la pantalla grande para revelar los secretos de su nuevo personaje vinculado al Hombre Araña.

Los seguidores más fieles de Spider-Man todavía aspiran a observar un encuentro entre la versión interpretada por Tom Holland, Venom de Tom Hardy y Morbius de Jared Leto, así como la llegada de varios otros personajes relacionados con el lore del superhéroe arácnido. Las posibilidades para el Hombre Araña son inmensas y sus personajes secundarios gozan de suprema popularidad incluso entre el público menos conocedor, sin embargo, la jugada ha cambiado para siempre con los términos establecidos por Spider-Man: Sin Camino a Casa, película que trajo a algunos personajes importantes y ha sentado las bases de un multiverso tan ambicioso como impredecible. El destino de Morbius en el gran esquema de las cosas (de las películas Marvel) es imposible de adivinar en estos momentos, pero será interesante descubrir las sorpresas que Sony ya guarda bajo la manga.

Spider-Man: No Way Home fue la película más exitosa de Sony en 2021 y todavía sigue en cartelera para hacer crecer los números de recaudación. La empresa ha demostrado tener un dominio sobre la IP del Hombre Araña y en el futuro se esperan más éxitos similares; la Marvel Studios no podrá adquirir los beneficios del personaje por completo, al menos no el tiempo que está por venir. Por otro lado, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part One, es la siguiente aventura del Hombre Araña en formato animado y también se guardan altas expectativas de ella, ¿un premio Óscar? Se estrena el 7 de octubre.

Puedes leer la sinopsis de Morbius a continuación:

Peligrosamente enfermo con un trastorno sanguíneo poco común y decidido a salvar a otros que sufren su mismo destino, el Dr. Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que al principio parece ser un éxito radical, pronto se revela como un remedio potencialmente peor que la enfermedad.

