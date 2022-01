Spider-Man: No Way Home | Marvel y Sony inician campaña para obtener el Óscar a Mejor Película

Todo mundo esperaba que Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% se convirtiera en un éxito absoluto y ahora lo es. Ha llegado el turno de Sony para hacer las cosas en grande y de hecho ya comenzó, pues a través de redes sociales se informa del inicio de campaña para que No Way Home compita en la categoría a Mejor Películas de los Óscar este 2022. Los tiempos han cambiado para el cine de Hollywood y ahora hasta las taquilleras cintas de superhéroes tienen la oportunidad de ganar los honores más codiciados de toda la industria.

Sin Camino a Casa nos devuelve a Peter Parker justo donde terminó en Spider-Man: Lejos de Casa. The Daily Bugle revela su identidad y el mundo se pone en su contra luego de los eventos relacionados con Mysterio. Peter Parker recurre a Doctor Strange y él lanza un hechizo para que todos olviden que el adolescente es el superhéroe arácnido, por desgracia, las cosas salen muy mal y el encantamiento de Stephen termina atrayendo a personaje de otros universo que se relacionan con el Hombre Araña.

Spider-Man: No Way Home hizo realidad el Spider-Verso y ese fue el gran imán de la película. De acuerdo con Box Office Mojo, la recaudación ya se ubica en US $1.368 mil millones a nivel global, además, las críticas son completamente positivas, destacando el corazón y la nostalgia de la aventura. Será mejor que no lances en redes algún comentario negativo de Sin Camino a Casa, porque los fans de Marvel son muchos y ya no perdonan cualquier afrenta o crítica constructiva hacia los objetos de su devoción, por mínimas que sean. Por su parte, Sony está completamente decidida a arrasar con los premios Óscar del año entrante y la campaña a Mejor Película ya comenzó:

Well, Sony and Marvel are in fact going for it. (C/O @Calunga_Mr) pic.twitter.com/ETdA73vrDx — Will Mavity (@mavericksmovies) January 3, 2022

De acuerdo con ScreenRant, Sony no sólo quiere ver a No Way Home en la categoría a Mejor Película, también quiere que los votantes la consideren para Mejor Director, Mejores Efectos Visuales, entre muchas otras. La revelación de la lista de nominados se llevará a cabo el 8 de febrero y la ceremonia el 27 de marzo. ¿Veremos a Sin Camino a Casa como lo mejor del cine en 2021? Sólo el tiempo nos dará la respuesta.

El éxito de No Way Home trajo de vuelta la euforia por Tobey Maguire y Andrew Garfield, sobre todo por este último. Los fans empatizaron con el sufrimiento de su Peter Parker al todavía verlo atormentado por la muerte de Gwen Stacy; a través de la película notamos que el personaje no ha superado su fracaso al rescatar a su amada y que todavía siente culpa. Lo anterior fue suficiente para que en redes sociales se desataran movimientos como #MakeTASM3, en un esfuerzo por hacer que Sony traiga a Andrew de regreso y le permita continuar y finalizar su historia con el Hombre Araña, después de todo, se merece un final feliz.

El cine de superhéroes vio menguada su actividad en 2020 por la pandemia de coronavirus, en 2021 se recuperó con algunos lanzamientos de DC y Marvel Studios para la pantalla chica y grande, y para este 2022 volverá con numerosos lanzamientos que llenarán los bolsillos de sus productoras. Hace años este género no era tan respetado ni estaba tan consolidado, pero los éxitos supremos de tiempos más recientes incluso han cambiado los paradigmas sobre lo que se considera buen cine, los Óscar ya se entregaron a él.

