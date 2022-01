Spider-Man: No Way Home ya es la doceava película más taquillera de todos los tiempos

Desde su estreno el 15 de diciembre, Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% no ha dejado de sorprender con su desempeño en taquilla, ¡semana a semana la tercera instancia del amigable vecino de Tom Holland rompe récords históricos! El día de hoy se ha convertido oficialmente en la duodécima película más taquillera de la historia a nivel mundial y los expertos estiman que muy pronto escalará hasta el Top 10, hazaña que no ven lejana ya que la película número 27 del Universo Cinematográfico de Marvel no ha menguado en el gusto de los asistentes a las salas de cine.

Superando los US $600 millones en la taquilla local, la película ya es la décima película más taquillera en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), lugar que hasta hace unos días ocupaba Los Increíbles 2. Ahora se da a conocer a través de sitios como ComicBook y Deadline la nueva marca que ha conseguido durante la última semana del 2021, llevándola a escalar hasta el puesto #12 a nivel internacional. Y la numeraria continúa, ya que Spider-Man: Sin Camino a Casa ha conseguido números increíbles de mercados extranjeros, lo cual ha sido determinante para su nuevo récord.

Durante este fin de semana, el cierre de la trilogía a cargo de Jon Watts generó US $78 millones adicionales a nivel internacional, representando un total de US $1.37 mil millones, es decir, lo suficiente como para encumbrarla al escaño 12 de la lista de las películas de mayores ganancias en la historia del cine. No está por demás mencionar que esa cifra supera las recaudaciones totales de Iron Man 3 - 79% (US $1.214 millones) y Pantera Negra - 90% (US $1.347 millones) (Box Office Mojo), y es, oficialmente, la película de superhéroes no-Avengers más taquillera de todos los tiempos.

De acuerdo con los especialistas, si Spider-Man: Sin Camino a Casa continúa con su tendencia actual es casi seguro que supere los US $1.4 mil millones de recaudación de Avengers: Era de Ultrón - 75% y los US $1.45 mil millones de Frozen 2 - 80%, para que entre de lleno al Top 10. De hecho, muchos no descartan que la película pudiera seguir avanzando y amenazar el primer lugar que todavía ostenta Avatar - 83% como la película más taquillera en la historia. ¿Sony será capaz de alcanzar la meta dorada en las próximas semanas?

A pesar de las protestas que puedan generar los más puristas y exigentes del séptimo arte, el cine de superhéroes se mantiene en lo más alto de la industria del entretenimiento gracias a las enormes cantidades de dinero inyectadas por los estudios que buscan entregar a las masas entretenimiento fácil pero arrasador. Spider-Man: Sin Camino a Casa es el hit del año y las cosas no podrían marchar mejor (sólo si no hubiera pandemia de coronavirus), y esta sólo es la antesalas de lo que a los fans de los superhéroes les espera en 2022: un año cargado con más películas del género.

Definitivamente existe un encanto muy especial en todo lo que Sony y Marvel Studios han hecho durante los últimos años. La siguiente película del Hombre Araña es Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part One, una aventura que nos traerá de vuelta a Miles Morales junto con un equipo completamente nuevo de Spideys, ¿ganará el Óscar a Mejor Película Animada? Se estrena en cines el 7 de octubre.

