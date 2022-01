Spider-Man: Sin Camino a Casa | Guionistas querían escenas post-créditos con Tobey Maguire y Andrew Garfield

Con poco más de dos semanas en la cartelera mundial, Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% sigue siendo un éxito rotundo en cuanto a su recaudación, y desde el lanzamiento de su primer teaser tráiler, comenzó a romper récords de reproducción para después saturar los sitios de preventa de boletos y, finalmente, convertirse en la segunda película con el mejor fin de semana de estreno de todos los tiempos.

Ahora, la más reciente entrega perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel pelea por convertirse en una de las películas más taquilleras a nivel mundial cuando haga su conteo final. De hecho, ya superó a Los Increíbles 2 - 90%, y tan sólo en Estados Unidos representa el 12% de la taquilla general durante todo el 2021. A nivel nacional, la cinta de Jon Watts se encuentra el décimo lugar de las películas más taquilleras de todos los tiempos y mientras continúa con su carrera de proyección, se espera que pronto supere a Los Vengadores - 92% y Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%.

Una de las razones más evidentes del éxito que ha significado esta colaboración entre Marvel Studios y Sony Pictures, es el regreso de personajes de las franquicias anteriores, desde los villanos: Duende Verde (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina) y Electro (Jamie Foxx); hasta la reunión de las tres versiones en live-action de Peter Parker: Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Sin duda, esta ha sido una de las mejores apuestas por parte de Sony, y de acuerdo a lo que se reveló durante una entrevista para Variety, los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers plantearon varias propuestas para las escenas post-créditos que tanto han caracterizado al MCU aprovechando hasta el último segundo para darle a la audiencia algunos momentos extra o un vistazo de lo que vendrá en un futuro. Y sí, sí pensaron en darles una escena más a Maguire y Garfield.

De acuerdo a las palabras de los escritores, se puso sobre la mesa la posibilidad de poner juntos a los dos Peters mayores juntos, pero finalmente la escena no quedó. McKenna comentó lo siguiente:

¡Yo [lo] esperaría! Me encantaría ver más de su viaje. Incluso hablamos de, '¡Oh, podríamos hacer una escena [post-créditos] con esto! ¡Podríamos hacer una escena con aquello!

Sommers, por su parte, bromeó insinuando que incluso podrían hacer todo un programa de televisión en donde ambos héroes viajarían juntos en una camioneta para resolver misterios al puro estilo de Scooby-Doo. Si bien Sony no quiso sobre explotar el esperado regreso de sus estrellas, aún hay bastante entusiasmo por parte de los fans y los involucrados con la producción, e incluso se ha puesto sobre la mesa la posibilidad – que no es un hecho – de darle una película más a cada uno de ellos.

Mientras lo deciden, Sony sabe que tiene un tesoro bajo la manga, y que sabiéndolo usar seguirá generando más y más ingresos. No sería extraño que pronto quieran generar más contenido diverso sobre Spider-Man entre series o películas animadas, live-actions o videojuegos, el dinero lo tiene y sabe que va a seguir produciendo ganancias por mucho tiempo. Mientras tanto, ahora se preparan para el regreso de Miles Morales en Spider-Man: Across The Spider-Verse.