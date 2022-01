Los archivos de efectos especiales de El Hombre Araña, de Sam Raimi, ya no existen

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% significó un gran cierre para la industria cinematográfica a lo largo de toda la pandemia, sin olvidar que también rompió sus propios récords ante otros títulos que llegaron previo a la situación sanitaria actual. Más allá de lo que ha generado hasta el momento en la taquilla mundial, también se ha convertido en un homenaje tanto al personaje de los cómics como a las películas previas sobre el superhéroe.

La parte más evidente es el regreso de ciertos personajes como los villanos de El Hombre Araña - 89% y El Sorprendente Hombre Araña - 73%, que le ayudarían a Peter Parker de Tom Holland a madurar como personaje y a evolucionar dentro de su universo. Pero más allá del reencuentro de los espectadores con el Duende Verde, el Doctor Octopus y Electro, la hechura en general de la película también tuvo ciertos elementos para homenajear a sus predecesoras.

Durante la gira de prensa de la cinta, Holland comentó que Jon Watts usó una técnica visual que llamó “Raimi-Cam”, en donde recreaba el tipo de acercamientos que identificaron a las películas protagonizadas por Tobey Maguire. Pero tal parece que no era la única parte que se buscó recuperar, también tenía en la mira los efectos visuales que se usaron especialmente para los personajes de Alfred Molina y Willem Dafoe.

Durante una entrevista con befores & afters, el supervisor de efectos especiales de la reciente entrega de Sony y Marvel Studios, Kelly Port, aseguró que hubo un proceso de investigación para conseguir los archivos digitales originales que se usaron, sobre todo, para El Hombre Araña 2 - 93%, pero estos ya no existen.

Ninguno de esos activos digitales simplemente ya no existe. Se han desvanecido del mundo, creo. Pero teníamos activos físicos a los que pudimos acceder y creo que fueron realmente útiles, como una parte de la garra y los tentáculos de Doc Ock. De hecho, basamos nuestros tentáculos y garras en esos. Pudimos sacarlos del archivo físico y hacer un montón de excelentes fotos de referencia para ellos. Y luego escaneamos el disfraz de Goblin. No estaba en muy buena forma, pero lo escaneamos y lo modificamos un poco.

El principal objetivo de la búsqueda de estos archivos, era mantener el aspecto de los villanos, pero hablamos de películas que se estrenaron hace casi 20 años. De algún modo, esto también explica por qué el proceso de edición de efectos especiales tardó tanto y se terminó justo unos días antes del estreno. Cabe señalar que la trilogía dirigida por Sam Raimi significó un gran avance para el cine de superhéroes, razón por la que siguen siendo de las películas más importantes y queridas.

Raimi exploró las emociones de su personaje más allá de darle grandes escenas de acción, respetando el hecho de que es un joven con problemas de un ser humano común a pesar de ser un héroe. Además, el usar trajes reales, marionetas y tecnología antes de animaciones computarizadas les agregaron valor a sus películas. Finalmente, a pesar de que en Spider-Man: Sin Camino a Casa hizo mayor uso del CGI, consiguió un gran trabajo digital que sobresale a lo largo de la cinta.