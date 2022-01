Spider-Man: No Way Home | Escena eliminada con Harry Holland se filtra en redes sociales

El mundo se rinde ante Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, la más reciente película del Hombre Araña que honra lo mejor del personaje y nos regala algunos momentos completamente espectaculares que para siempre se quedarán en nuestros corazones. Pero la cinta iba a incluir más rostros de los que vimos. A través de redes sociales aparece una escena eliminada muy especial en la que aparece el hermano de Tom Holland, Harry, pero que finalmente no pudo llegar al corte final por razones que sólo los encargados de la edición conocen.

Es bastante normal que todas las películas sufran cortes en el último momento, en especial si hablamos de escenas que no son demasiado relevantes para la aventura. En el material recién liberado podemos observar a Harry Holland, quien interpreta a un joven ladrón, colgando de una telaraña de Spider-Man tras ser atrapado por el superhéroe. En el video se observa al joven actor de 22 años haciendo la correspondiente acrobacia, así que aunque no tuvo la oportunidad de llegar al corte final, sí que podemos disfrutar de su participación de todas maneras. Puedes ver el momento a continuación:

Nuevo video de Harry Holland haciendo su truco en Spider-Man: No Way Home.

New video of @HarryHolland99 doing his stunt from #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/ctZwQpPzCB — SPOILERS: Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) January 3, 2022

A principios de diciembre, Tom Holland estuvo presente en The Graham Norton Show (vía Comicbook), espacio que aprovechó para hablar sobre la presencia de Harry en Spider-Man: No Way Home.

Elegimos a Harry y está en el set. Me acerco al coordinador de acrobacias y le digo: 'Por favor, hagas lo que hagas con la acrobacia, haz que esté de cabeza'. Estábamos haciendo la escena, Harry estaba boca abajo balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Está haciendo un muy buen trabajo. Y a medida que avanzaba el día, tenía estas líneas en la cabeza pero estaba comenzando a olvidarlas y sus ojos estaban a punto de salirse.

Spider-Man: Sin Camino a Casa se ha convertido en una de las películas más taquilleras de 2021, los números están por lo cielos y este 2022 continúan aumentando. La cinta todavía se encuentra en cartelera, por lo que los fans más apasionados pueden seguir disfrutando de ella en su máximo esplendor. Está claro que Sony tiene la intención de explotar el título hasta las últimas consecuencias y vaya que les ha ido muy bien .

Es obvio que lo mejor de No Way Home fue la confirmación del Spider-Verse, esperando evento que nos trajo de regreso a Andrew Garfield y Tobey Maguire como sus respectivos Hombre Araña; sin lugar a dudas, este fue el gran sueño hecho realidad de los fans y la promesa de que en el futuro podrían llegar más cosas junto a ellos. Sólo el tiempo lo dirá (esperamos que ese hashtag #MakeTASM3 haya logrado hacer eco en las oficinas de Sony y que muy pronto lleguen mejores noticias).

La siguiente película del Hombre Araña en Sony es Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part One, aventura animada protagonizada por Miles Morales que funciona como secuela directa de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%. El buen Miles volverá a encontrarse con nuevos Spideys pero también con un villano tal vez demasiado poderoso. Tenemos la certeza de que la entrega será espectacular y que muy probablemente sea una contendiente digna de la temporada de premios. De acuerdo con IMDb, se estrena en cines el 7 de octubre de este año.

