What If...? | Guionista recibió mensajes de odio por matar a Iron Man varias veces en la serie

What If...? - 84% es la más reciente serie de Marvel Studios en Disney Plus y ha logrado captar la atención de los fans con capítulos emocionantes que sirven para expandir la continuidad de la saga. Pero hay quienes no están del todo conformes. A través de una reciente entrevista con Entertainment Weekly, una de las guionistas confiesa que recibió mensajes de odio debido al trato que se le dio a lo largo de la temporada, superhéroe que murió en más de una ocasión. Los fans de Marvel pueden ser muy apasionados de vez en cuando.

Iron Man se convirtió en uno de los héroes más importantes del MCU. Aunque en las historietas es el Capitán América quien lidera al equipo, Stark fue tratado como la estrella principal debido a la antigüedad de Robert Downey Jr. junto a Marvel Studios. El personaje ganó millones de seguidores en sus más de diez años de intervención en la gran aventura, y a todos les dolió cuando fuimos testigos de su muerte en Avengers: Endgame - 95%, un sacrificio por la vida del universo que los fans nunca olvidarán.

Tras el éxito de producciones como WandaVision - 95%, Falcon y el Soldado del Invierno - 97% y Loki - 96%, Marvel Studios se inclinó por el entretenimiento animado con What If…?, serie que nos presenta los eventos de otras realidades fuera de la línea principal, algo que a todos nos hubiera encantado ver en pantalla grande pero que por obvias razones no se materializó. A.C. Bradley, una de las guionistas de la serie, revela que uno de los capítulos de la primera temporada no llegó al corte final de la temporada debido a la pandemia de coronavirus, además, declara que ha recibido mensajes de odio por el destino de Iron Man en varios episodios:

Sí, debido a la pandemia una de nuestras productoras principales se vio muy afectada y no pudo terminar la animación de uno de nuestros episodios que se suponía que saldría al aire a principios de temporada. Ese episodio contó con Tony y Gamora. ¡Fue un episodio más ligero! No matamos a Tony horriblemente en este, ¡lo prometo! Gran spoiler. [Risas] Pero estoy recibiendo mails de odio.

El director Bryan Andrews mencionó durante la entrevista que el capítulo estaba contemplado como el cuarto y que, a pesar de los retrasos, será exhibido en la segunda temporada de la serie:

Es un gran episodio, es divertido. Se suponía que era el cuarto episodio, así que Strange habría sido el quinto y todo lo demás se movería hacia atrás en el orden en que estaba. Pero es una emocionante aventura de Tony con Gamora, pero nos involucramos con Doctor Strange y nos pusimos un poco más oscuros. Pero llegará, vi algunas imágenes el otro día, lo hará. Estará allí para nuestra segunda temporada.

A Marvel Studios todavía le quedan varias películas por delante, una de ellas es Spider-Man: Sin Camino A Casa, la cual llega a los cines el próximo 17 de diciembre, además, Doctor Strange in the Multiverse of Madness lo hará hasta el 4 de marzo de 2022. Estos dos títulos se perfilan para manejar lo más importante de la nueva era en el MCU, una etapa que tiene como eje central al multiverso y que explotará escenarios nunca antes explorados en las cintas previas. Tal parece que a Peter Parker y a Stephen Strange les esperan desafíos grandes, mucho más complicados que los anteriores. Se acercan tiempos excelentes para los fans de Marvel Studios.

Por el momento no se ha anunciado alguna fecha de estreno para la segunda temporada de What If…?, pero será suficiente con las siguiente película vinculadas al multiverso.

