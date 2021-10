Marvel Studios contrata a dibujante de Harley Quinn como directora en nuevo proyecto

Marvel Studios es conocido alrededor del mundo por sus famosas películas y series de televisión, sin embargo, aún es nuevo en el mundo de la animación. En el año 2019, cuando se anunció la primera serie animada producida por Marvel Studios, What If...? - 84% todos estuvimos ciertamente impresionados y con mucha curiosidad ante tal noticia, ya que se tenían muchas expectativas al ser esta la primera vez que dicho estudio opta por la animación para seguir con la expansión de su universo.

What If...? llegó y encantó a su audiencia, regalándonos personajes que ahora son amados por los fans, tales como Star-Lord T’Challa (Chadwick Boseman) y Peggy Carter/Capitana Carter (Hayley Atwell). Ante tal éxito, Marvel Studios ha revelado, que más proyectos animados vienen en camino y habrá lugar para nuevos proyectos animados dentro del MCU, los cuales ya se esperan con ansias dentro de la comunidad de fanáticos.

Sin duda se espera que Marvel Studios siga avanzando con sus proyectos y pronto nos traiga más contenido, y hay motivos para pensar que ya se están tomando cartas en el asunto ya que recientemente el estudio ha optado por contratar como directora para su nuevo proyecto, del cual aún no se tiene ninguna información, a Liza Singer, quien ha participado como guionista gráfica en la famosa serie animada de DC Harley Quinn. Liza ha compartido que se siente realmente emocionada de formar parte de este universo y poder ayudar en sus próximas creaciones:





I'm so excited to share that I'm starting a new journey today as a Director over at Marvel Studios!



It's going to be an awesome and special team and I'm feeling just incredibly excited pic.twitter.com/1Q41HUL1YC