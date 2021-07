Katherine Waterston dice que es importante enfrentar la transfobia de J.K. Rowling

Para alguien que se las daba de muy progresista, J.K. Rowling resultó una decepción. La autora de la saga de libros de Harry Potter no tuvo problemas en revelar al mundo que considera una amenaza a las mujeres trans, no sólo en varios tuits, sino en todo un “ensayo” que publicó en su sitio web. Afortunadamente, muchos de los actores que participan en las películas de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos - 73% no dudaron en expresar su apoyo a las personas transgénero y una de ellas fue Katherine Waterston.

En su momento, la actriz Katherine Waterston había compartido un artículo del diario The Guardian titulado “Por qué las mujeres trans no son una amenaza para las cis, pero nosotras sí las amenazamos si las marginamos” el cual, como su título bien lo indica, expresa la importancia de que las mujeres no se excluyan unas a otras por su identidad de género y en la que se argumenta que el feminismo debe protegerlas a todas.

En una nueva entrevista, ahora con The Independent, la protagonista de Animales Fantásticos explica que dado su papel en la saga escrita por Rowling era importante alzar la voz contra el discurso de odio que pone en peligro la vida de las personas trans:

Se sintió importante comunicar mi posición porque estaba asociada a Animales Fantásticos.

Waterston interpreta a Tina, una de las magas protagonistas de la franquicia spin off de Harry Potter. Aunque la saga tuvo un inicio que agradó a los fans, la secuela Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald - 48%, no tuvo el mismo efecto y encontró una recepción mixta entre el público y los fanáticos. Actualmente, está rodando la tercera entrega y haciendo prensa para su drama The World to Come, un romance de época lésbico.

Aunque las declaraciones transfóbicas de Rowling, que implicaban que las mujeres trans son un peligro si comparten el baño para su género y que muchas de ellas simplemente son personas homosexuales confundidas, fueron también condenadas por actores como Daniel Radcliffe e incluso el estudio se deslindó de las mismas y refrendó su respeto por la identidad de género de todas las personas, la escritora sigue como guionista de la franquicia, la cual se compondrá de cinco películas en total.

Esta no ha sido la única polémica en la que el filme se ha visto envuelto. También carga con el despido, o renuncia, de Johnny Deppcomo el antagonista Grindelwald luego de perder un juicio de difamación contra un diario británico que lo llamó “golpeador de esposas”. El famoso intérprete fue reemplazado por Mads Mikkelsen y todo apunta a que la promoción del filme tendrá que lidiar con ambos temas una vez que esté listo para ser estrenado el próximo año.

Detalles sobre la trama de Fantastic Beasts 3 todavía no son revelados, pero se espera que tenga su lanzamiento el 15 de julio de 2022. El filme de Waterston, en el que comparte créditos con Vanessa Kirby , debutó en Sundance el pasado mes de febrero pero todavía no se sabe cuando llegará a cartelera en América Latina. Habrá que ver cómo hace el estudio para malabarear con estos dos temas cuando llegue el momento.

