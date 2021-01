Kanye West y Kim Kardashian se divorcian tras siete años de matrimonio

¿Escuchan eso? Es el corazón de innumerables fanáticos de las Kardashian rompiéndose. Ha ocurrido algo que muchos intuyeron pero no se atrevían a aceptar. Nueva información de Page Six revela que Kim Kardashian y Kanye West han finalizado su matrimonio después de varios años. Parece que los tiempos recientes complicaron demasiadas cosas y han llegado a la conclusión de no permanecer juntos; por supuesto que no podrán desvincularse del todo, recordemos que ambos tienen hijos en común. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles sobre el nuevo escándalo en la vida de la socialité.

Kardashian y West se casaron en 2014, un romance bien documentado en Keeping Up With the Kardashians, el show de televisión que durante años siguió muy de cerca la vida de Kim y el resto de su familia. Ambos fueron la pareja ideal por un largo tiempo, y mientras estuvieron juntos concibieron a cuatro pequeños: North, Saint, Chicago y Psalm. El ex-matrimonio se transformó en uno de los más conocidos de la industria del entretenimiento, ella como una empresaria de gran influencia y él como compositor y cantante de notable fama. No parecía que el paso de los años fueran a terminar con lo que habían cimentado, no obstante, ciertos acontecimientos desagradables los han orillado a tomar la decisión última.

Durante 2020 informamos los reiterados episodios bipolares de Kanye West, en público y en redes sociales. El músico tuvo arrebatos durante su campaña presidencial independiente y a través de su perfil en Twitter escribió cosas realmente perturbadoras sobre su vida junto a los Kardashian, incluso señalando que era un prisionero de la familia. Page Six menciona que una fuente cercana le hablo sobre la negativa de Kim respecto a continuar ayudando a West; anteriormente declaró todo el apoyo a su ahora ex-esposo, sin embargo, la situación llegó a un punto insostenible en el que prefiere mantenerse apartada.

Page Six también comenta que Kanye West está completamente harto de las Kardashian y que el reality show fue durante años una tortura. El medio informativo comenta que la pareja no ha estado junta desde el último episodio bipolar de Kanye West, y que han decidido llevar la separación en el más profundo silencio. A pesar de lo anterior, el día de hoy se confirma que el Kimye está acabado, tan solo es necesario que firmen los correspondientes papeles de divorcio y que se dividan todas sus propiedades.

Se tiene conocimiento de que Kim Kardashian contrató a la famosa abogada Laura Wasser para representarla en el proceso de divorcio, una mujer más que conocida en la industria del entretenimiento por haber apoyado a estrellas como Johnny Depp y Angelina Jolie en sus respectivas separaciones. Las redes sociales ya están comenzando a hacer de la suyas y en las tendencias podemos encontrar los nombres de los protagonistas en este nuevo episodio de la fiebre Kardashian. Algunos usuarios escriben que era algo inevitable y otros abiertamente lo declaran como una terrible noticias para iniciar el 2021.

Ni Kim Kardashian ni Kanye West han ofrecido declaraciones sobre la situación y seguramente no lo harán pronto. El proceso de divorcio siempre es complicada para ambas partes, sobre todo cuando hay hijos de por medio y millones de dólares fruto de años de trabajo. Tal vez lo próximos días o semanas nos sorprendan con comunicados por parte de los implicados, algo que los más necesitados de detalles agradecerán. ¿Cuál será la opinión del resto de la familia Kardashian?

