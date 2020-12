Patty Jenkins y Gal Gadot hablan sobre el futuro de Wonder Woman 3

Mujer Maravilla 1984 - 90% ha sufrido mucho en cuestión de estreno en pantalla grande. Todo el año estuvo retrasando su llegada a los complejos con la esperanza de que la pandemia y el virus fueran debilitándose poco a poco. Y, por fin este mes de diciembre se estrena la nueva aventura de Gal Gadot, la cual toma lugar en los años ochenta, y aunque no hay nada asegurado ni confirmado, tanto la protagonista como la directora Patty Jenkins saben hacia qué lugar les gustaría llevar a Diana Prince si una tercera parte se hiciera realidad.

En La Mujer Maravilla - 86% vimos a Diana Prince interactuar por primera vez con ‘el mundo de los hombres’. Esta aventura tomó lugar en 1910 donde se une a Steve Trevor (Chris Pine) en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Para esta segunda parte la década de los 80 es el escenario perfecto para presentar de nuevo a la amazona, quien ya lleva un rato viviendo entre los hombres, enfrentándose ahora contra nuevos enemigos: Cheetah (Kristen Wiig) y Maxwell Lord (Pedro Pascal).

El haber estado en épocas diferentes en estas dos primeras películas le da la confianza a Gal para decir que el siguiente paso lógico para retratar la historia de Wonder Woman es el presente. Así lo mencionó en una entrevista para MTV News:

No iría, como, a los años 60 o 40 con Wonder Woman. Siento que el pasado se ha manejado bien y ahora es el momento de seguir adelante.

Los únicos acercamientos que hemos tenido con la heroína en una temporalidad presente se han dado gracias a la película de Zack Snyder, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, la cual sirvió como presentación de Gadot como la amazona; y la controversial Liga de la Justicia - 41% de Joss Whedon que será ‘restaurada’ con el lanzamiento del Snyder Cut y contará con la presencia de Gal sin que esta haya hecho ninguna clase de regrabaciones. Por otra parte, a pesar de tener varias apariciones en el presente, La Mujer Maravilla no ha tenido una aventura en solitario en este tiempo.

De acuerdo con la misma actriz desde que filmaron la primera película de Mujer Maravilla, tanto ella como Jenkins hablaron de cuál sería la trama de una segunda parte si se llegara a dar, puesto que en ese momento no sabían si el estudio estaría interesado en dar continuidad. Ahora con Wonder Woman 1984 ocurrió algo similar, ya que la directora tiene ideas en mente para la tercera parte, y aunque hay rumores de que Warner está más que listo para confirmarla, Patty no quiere hacer planes con todo lo que ha pasado en este turbulento año (vía CinemaBlend):

De hecho, se me ocurrió una historia, y junto a Geoff Johns planeamos toda una trama para Wonder Woman 3 que nos entusiasmó mucho. Pero nunca me había sentido, así como me siento ahora. No creo que sea lo siguiente que hagamos, así que tengo que esperar y ver dónde estamos en el mundo… No estoy segura. Han cambiado muchas cosas en el mundo. Todavía me encanta la historia que se nos ocurrió. Estoy segura de que partes de ella vendrán bien. Pero estoy tratando de decir: 'No decidas'. No te enamores de nada.

Tal como mencionó Patty la industria del entretenimiento y el mundo en general están atravesando por muchos cambios abruptos y evolución. Tan sólo la llegada de Wonder Woman 1984 marca una nueva forma en que la compañía distribuirá sus películas a partir del próximo año, dándole un giro a la manera en que se ‘venden’ las producciones. Habrá que esperar para saber si estas ideas que tanto la actriz como la directora tienen se vuelven realidad en ‘la nueva normalidad’.

