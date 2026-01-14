Warner Bros. defiende ‘Joker: Folie à Deux’ pero admite que su enfoque ‘revisionista’ causó la divisiva recepción

‘Joker: Folie à Deux’ llegó a los cines con una carga particular: continuar una película que se convirtió en fenómeno cultural y comercial en 2019, pero sin repetir la fórmula que la hizo exitosa. Meses después de su estreno y ante una recepción claramente dividida, los directivos de Warner Bros. Pictures han explicado por qué respaldan la película, al mismo tiempo que reconocen que su enfoque creativo terminó por alejar a buena parte del público.

¿Por qué Warner Bros. considera que ‘Joker: Folie à Deux’ no conectó con el público?

En una entrevista con The Wrap, los responsables de cine del estudio, Pamela Abdy y Michael De Luca, abordaron directamente la tibia respuesta que tuvo ‘Joker: Folie à Deux’. Abdy fue clara al expresar su postura personal: “Me gustó mucho la película. Todavía me gusta.”

Joaquin Phoenix en ‘Joker 2’ (Imagen: Warner Bros.)

De Luca profundizó en el diagnóstico del estudio al señalar que la película apostó por una lectura poco convencional del personaje: “Fue realmente revisionista. Quizás demasiado revisionista para el público general, pero creo que Todd y su compañero guionista Scott [Silver] hicieron lo que la mayoría de la gente que hace secuelas no hace: decidieron no repetirse.”

El ejecutivo añadió que, aunque valora ese riesgo creativo, el resultado fue evidente en la respuesta del público: “Les doy muchísimos elogios por no repetirse, pero resultó que no conectaron con la audiencia.”

Una secuela ambiciosa, musical y con resultados adversos

Tras el éxito de ‘Joker’ en 2019 (que superó los mil millones de dólares en taquilla y le dio a Joaquin Phoenix el Oscar a Mejor Actor), tanto Phoenix como el director Todd Phillips habían señalado que no planeaban hacer una continuación. Sin embargo, ambos regresaron para ‘Joker: Folie à Deux’, esta vez incorporando a Lady Gaga como Lee Quinzel, también conocida como Harley Quinn.

El estudio confió en el proyecto y le otorgó un presupuesto elevado, pero la decisión de convertir la secuela en un musical marcó un punto de quiebre. Según el propio texto original, la idea surgió tras comentar de forma informal la posibilidad de llevar ‘Joker’ a Broadway. El resultado fue una propuesta que se apartó del tono del primer filme y que terminó con una recaudación global de 206 millones de dólares, muy por debajo de las expectativas.

En cuanto a premios, la película solo obtuvo reconocimientos negativos en los Razzies, incluyendo Peor combo en pantalla (Phoenix y Gaga) y Peor remake, plagio o secuela.

Lady Gaga y Joaquin Phoenix en ‘Joker 2’ (Imagen: Warner Bros.)

El futuro del Joker y la reacción de Lady Gaga

Actualmente, no existen planes concretos para integrar al Joker o a Harley Quinn en el DCU. La falta de interés de James Gunn en retomar la versión de Jared Leto y el aparente cierre de ciclo de Margot Robbie como Harley dejan el panorama abierto únicamente a proyectos alternativos. Uno de ellos podría ser un Joker Elseworlds, con Barry Keoghan retomando el personaje en ‘The Batman Part II’, dirigida por Matt Reeves.

Mientras Joaquin Phoenix y Todd Phillips no han comentado públicamente sobre el desempeño de la película, Lady Gaga sí habló del rechazo. “Es curioso, casi me da nervios compartir mi reacción. Pero la verdad es que, cuando empezó a ocurrir, me eché a reír. Porque se estaba volviendo tan desquiciado.” Más adelante añadió: “Cuando algo tarda en disiparse, puede ser un poco más doloroso. Solo porque me entregué por completo. Había muchísima negatividad en torno a Joker.”

