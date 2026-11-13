Tragedia en ‘Dept. Q’: Muere trabajador de la serie de Netflix en el set de grabación

La producción de la segunda temporada de ‘Dept. Q’, una de las series policiacas más exitosas de Netflix, se ha visto marcada por la tragedia. Un integrante del equipo de trabajo falleció en las instalaciones donde se realizaban las grabaciones en Edimburgo, Escocia, después de sufrir heridas graves. El incidente ocurrió cuando el rodaje de los nuevos episodios ya había concluido, mientras que las autoridades continúan investigando las circunstancias de lo sucedido.

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¿Qué ocurrió en el set de ‘Dept. Q’?

De acuerdo con información publicada por Variety, la policía escocesa recibió un reporte durante la tarde del jueves 12 de noviembre sobre un trabajador que había sufrido lesiones graves en FirstStage Studios, instalaciones utilizadas para la producción de ‘Dept. Q’.

Matthew Goode en ‘Dept. Q’ (2025) (imagen: IMDb)

Los servicios de emergencia acudieron al lugar para atender al hombre, pero finalmente se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada y tampoco se han dado a conocer detalles específicos sobre las circunstancias del incidente.

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Según el reporte, las grabaciones de la segunda temporada habían terminado antes de lo sucedido, por lo que existe la posibilidad de que el trabajador estuviera participando en el desmontaje de los escenarios. Sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente. La policía señaló que la muerte no está siendo tratada como sospechosa, aunque las investigaciones permanecen abiertas para determinar exactamente qué ocurrió.

Productora de ‘Dept. Q’ lamenta la muerte del trabajador

Left Bank Pictures, compañía responsable de la producción de la serie, emitió un comunicado en el que expresó su consternación por el fallecimiento de uno de sus colaboradores.

“Estamos profundamente conmocionados y entristecidos por la trágica muerte de un miembro de nuestro equipo de «Dept. Q»”, declaró un portavoz de la productora.

“Nuestros pensamientos están con sus familiares, amigos y colegas en este momento sumamente difícil, y estamos brindando apoyo a los afectados.”

La compañía aseguró que está proporcionando apoyo a las personas afectadas por lo sucedido. Por su parte, representantes de Netflix no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios realizada por Variety.

¿Qué sabemos de la segunda temporada de ‘Dept. Q’?

Estrenada en mayo de 2025, ‘Dept. Q’ es una serie de suspenso creada por Scott Frank, conocido por su trabajo en ‘Gambito de dama’. La producción está basada en las novelas del escritor danés Jussi Adler-Olsen.

Angus Miller y Leah Byrne en ‘Dept Q’ (imagen: IMDb)

La historia sigue a Carl Morck, un detective interpretado por Matthew Goode que, después de una experiencia traumática, termina al frente de una unidad policial dedicada a resolver casos antiguos.

Tras el éxito de su primera temporada, Netflix confirmó su renovación en agosto de 2025. La segunda entrega terminó de filmarse recientemente en Escocia y contará nuevamente con buena parte de su elenco principal. Por ahora, Netflix no ha anunciado una fecha oficial de estreno para los nuevos episodios. Tampoco se ha informado si el fallecimiento del trabajador tendrá alguna repercusión en las etapas restantes de la producción.

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