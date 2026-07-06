Tilly Norwood, ‘actriz’ hecha con IA, protagonizará la película ‘Misaligned’

Particle 6 no se rinde en su intento por hacer de las celebridades hechas con IA una realidad de éxito

Tilly Norwood, la ‘actriz’ hecha 100% con IA y el rostro digital que enfureció a buena parte de Hollywood el año pasado, ya tiene su primer largometraje como protagonista. Particle 6 anunció Misaligned, una comedia dramática pensada para poner a su estrella generada con inteligencia artificial frente a un proyecto más grande que lo que ya vimos en redes sociales.

Hace menos de un año que Norwood nació y se convirtió en una especie de espantapájaros para todos aquellos preocupados por el avance de la IA en el terreno de las artes. Su existencia, con cuenta de Instagram (de 154 mil seguidores, por cierto), estética de estrella juvenil, poliforme capaz de adaptarse a cualquier cosa y con planes de representación en la industria, fue recibida como experimento técnico y como amenaza cruzada con innovación.

El nacimiento de Tilly Norwood y la reacción en línea

A Tilly Norwood la creó Eline van der Velden, fundadora de Particle 6 y de Xicoia, un estudio dedicado a figuras digitales hiperrealistas. Norwood tuvo su debut público en un evento de la industria en Zúrich mediante un breve video paródico sobre una serie hecha con IA, y que Van der Velden aseguró entonces que el personaje ya estaba llamando la atención de ejecutivos y agencias.

Tilly Norwood (Foto: Particle 6)

El sindicato de actores en Estados Unidos, SAG-AFTRA, quedó horrorizado y condenó el proyecto, además de dejar claro que no considera a Norwood una actriz real, más bien una creación sintética construida mediante sistemas que usan trabajo de intérpretes humanos sin consentimiento ni pago.

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Van der Velden defendió a Norwood como una obra de arte y no como sustituto de intérpretes, incluso lanzó un comunicado en el Instagram de Norwood en el que asegura que ella es “una persona real con sentimientos”. En entrevistas posteriores, dijo que la creó para provocar una discusión sobre el papel de la IA en el entretenimiento; aun así, The Guardian reportó que recibió amenazas de muerte y ataques tras la polémica, algo que la propia creadora señaló como una oleada de odio que la sorprendió por su violencia.

Misaligned, la nueva película de Tilly Norwood

Misaligned fue anunciada por Particle 6 como el primer largometraje encabezado por Norwood. Deadline informó que la película será “una comedia dramática” atravesada por el “caos existencial de IA”, ambientada dentro del llamado Tillyverse, mundo digital surreal ubicado en la nube, donde la protagonista “no tiene cuerpo real, infancia ni experiencia propia, sólo acceso a las vivencias de otras personas”.

En la película, Tilly es una entidad artificial sin pasado humano, pero con la necesidad de tener una identidad propia. Todo se tuerce cuando un bot rebelde, salido de la dark web, la convence de abandonar sus restricciones y empezar a desarrollar deseos y ambiciones. En términos narrativos, la película parece querer usar el miedo que provoca Norwood como el mecanismo de su propia historia.

Tilly Norwood (Foto: Particle 6)

Van der Velden presentó el proyecto como una producción híbrida, con personas del cine y la televisión trabajando junto a especialistas en IA. “Nuestro trabajo este año ha probado algo que sospechábamos todo el tiempo: la IA puede apoyar la narrativa cinematográfica premium, pero sólo con cantidades sustanciales de oficio humano, habilidad, juicio y tiempo”, dijo.

La fundadora de Particle 6 añadió que esa dependencia humana no le parece una limitación y que más bien el punto central del experimento. “Los cineastas que prosperen en la próxima década serán quienes traigan décadas de instinto narrativo a estas nuevas herramientas, y Misaligned es donde ponemos eso a trabajar a escala de largometraje”, afirmó.

Reacciones a la IA en Hollywood

Hollywood lleva años peleando por límites claros en el uso de inteligencia artificial, en especial cuando implica los cuerpos de actores reales. En 2023, SAG-AFTRA incluyó ese punto en una de las batallas más importantes de su huelga, y desde entonces cada proyecto con intérpretes sintéticos se observa con lupa.

Emily Blunt, Whoopi Goldberg, Melissa Barrera y otras celebridades rechazaron a Norwood cuando empezó a viralizarse como posible clienta de agencias. Ahora solo el tiempo dictará el futuro de Tilly en la industria.

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