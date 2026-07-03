Jodie Foster critica ‘F1’ de Brad Pitt y dice que parece ‘hecha con IA’

Jodie Foster ya mira Hollywood con mucha memoria encima y empieza a notar una limpieza sospechosa en sus grandes máquinas multimillonarias. La actriz habló de la cinta de Brad Pitt, F1: La Película, en el Aspen Ideas Festival, dentro de una charla sobre inteligencia artificial y futuro creativo, y su diagnóstico fue letal. F1 fue uno de los grandes éxitos comerciales de Apple en cines; claro que obtuvo reconocimiento técnico y le dio a Pitt otra victoria de taquilla, necesaria para quienes comienzan a dudar de su título por asegurador de blockbuster.

Jodie Foster opina que F1 parece hecha con IA

Foster habló durante una charla titulada Who Owns the Future of Hollywood, junto al exdirector de Sony Pictures Michael Lynton. Ahí, al reflexionar sobre cómo la tecnología altera el oficio cinematográfico, usó F1 como ejemplo de una película que, a sus ojos, parecía armada bajo lineamientos demasiado perfectos, demasiado escolar, demasiado parecida a lo que un sistema podría ordenar si alguien le pidiera un éxito de verano.

La actriz lo dijo con una sonrisa: “No lo digo de forma despectiva, ¿cómo podría? Esta película hizo millones de dólares. Pero veo una película como F1 y pienso: F1 fue hecha por IA. ¿No lo fue?”.

Jodie Foster en True Detective (Foto: IMDb)

Claro que Foster no afirmó que la producción usara inteligencia artificial para escribir o dirigir la película, pero sí que le dio esa sensación de estar hecha a partir de un molder: “La estructura era exactamente la estructura que aprenderías en la escuela. Los actores dicen las líneas exactamente como estarían escritas si una computadora escribiera exactamente lo correcto para ese momento”, explicó.

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Cuando Lynton preguntó si la tecnología podía reemplazar actores y guionistas, Foster contestó: “Reemplazamos gente”, y mencionó el uso de herramientas para replicar extras en escenas con multitudes, una práctica que ya preocupa a sindicatos y trabajadores. Aun así, Foster no rechazó toda herramienta digital y dijo que la IA puede servir para tareas pequeñas, como la previsualización de escenas, siempre que el artista mantenga el mando. “Si logramos dominar la IA de manera continua con el tiempo, podremos hacer cosas que nos reflejen y podremos hacerlas mejor”, afirmó.

El éxito de F1 en taquilla

F1, dirigida por Joseph Kosinski, se estrenó en Estados Unidos en junio del año pasado bajo el sello de Apple Original Films y Warner Bros. Pictures. La película nos cuenta la historia Sonny Hayes, un piloto veterano interpretado por Brad Pitt, quien vuelve a la Fórmula 1. Su objetivo es ayudar a una escudería ficticia llamada APXGP y guiar a un joven corredor encarnado por Damson Idris.

En el elenco vimos a Kerry Condon, Tobias Menzies y Javier Bardem, con Lewis Hamilton como productor y asesor del proyecto. La película nos vendió el vértigo de la pista con autos reales y cámaras pegadas al asfalto… ¡funcionó muy bien! Tuvo un costo de entre 200 y 300 millones de dólares, y recaudó más de 634 millones a nivel mundial. Se convirtió en la película más taquillera de Apple y en el título de carreras automovilísticas con mayor recaudación en la historia.

F1: La Película (Foto: IMDb)

Además, F1 también cruzó la frontera de los premios y ganó el Oscar a mejor sonido en la 98.ª edición de los Premios de la Academia tras cuatro nominaciones, incluida Mejor película.

Si bien F1 ya quedó señalada por Foster como una obra que parece hecha con IA, otros títulos recientes, en cambio, sí han reconocido herramientas de inteligencia artificial en áreas concretas de producción. Uno de los casos más claros es Aquí, de Robert Zemeckis, con Tom Hanks y Robin Wright. La película usó tecnología generativa de Metaphysic para rejuvenecer y envejecer rostros en tiempo real, lo que permitió mostrar a sus actores en varias edades.

A El Brutalista también le salpicaron críticas tras revelarse el uso de Respeecher para ajustar partes del diálogo en húngaro. El director Brady Corbet defendió que la herramienta se aplicó únicamente a la edición lingüística y no para sustituir la actuación de Adrien Brody o Felicity Jones.

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