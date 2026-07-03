‘The Mandela Catalogue’: Steven Spielberg producirá la adaptación del éxito de terror en internet que promete ser el próximo ‘Backrooms’

Así es, The Mandela Catalogue acaba de cruzar la frontera que separa a los fenómenos de YouTube del cine grande. Amazon MGM Studios, United Artists y Amblin Entertainment ya preparan una adaptación para el séptimo arte, señal de que Hollywood llevaba meses olfateando con ansiedad el nuevo terror juvenil que no nace en un estudio.

Después de una pelea entre estudios por los derechos y con Steven Spielberg en el equipo productor, The Mandela Catalogue comenzará su desarrollo en cine. El proyecto todavía no tiene fecha de estreno, elenco anunciado ni presupuesto confirmado, pero el éxito de Backrooms: Sin Salida, uno de los mayores triunfos de terror de 2026, ya está haciendo salivar a algunos ejecutivos.

¿De qué trata The Mandela Catalogue?

Los versados en el horror de internet seguro ya saben que The Mandela Catalogue nació en 2021 como una serie de terror analógico creada por Alex Kister para YouTube. Su historia ocurre en el ficticio condado de Mandela, Wisconsin, donde unas entidades casi imposibles de matar, conocidas como Alternates torturan psicológicamente a las personas y buscan ocupar su lugar mediante dobles.

Backrooms: Sin Salida de Kane Parsons (Foto: X)

El atractivo de la serie es dejar al espectador atrapado en una historia sobre archivos viejos, grabaciones institucionales, alertas domésticas y rostros que parecen simulan ser los de personas. Ese terror le dio a Kister una comunidad dedicada a descifrar cada episodio. La saga creció y acumuló millones de reproducciones gracias a sus capítulos y una base de fans muy apasionada que nunca se cansó de hacer hipótesis y análisis.

No te pierdas: ‘Obsession’ rompe el récord de ‘Sinners’ como la película original live-action más taquillera de los 2020

Steven Spielberg producirá la película de The Mandela Catalogue

Deadline informó que United Artists, encabezada por Scott Stuber, Amazon MGM Studios y Amblin Entertainment ganaron los derechos cinematográficos de The Mandela Catalogue tras una brutal competencia de 11 estudios. También confirmó que la película será dirigida por Alex Kister.

Spielberg producirá por Amblin junto con Holly Bario, mientras Scott Stuber y Nick Nesbitt harán lo mismo con United Artists. Tanto Kister como Clifton también figuran como productores. Para una propiedad nacida en YouTube, el paquete es inusualmente robusto, pues tiene al creador al mando un estudio grande detrás, un productor histórico respaldando el salto, y claro, una comunidad fanática en internet. Por ahora, no se ha anunciado quién actuará ni cuándo empezará el rodaje, así que cualquier nombre de elenco sería especulación.

El éxito de Backrooms y Obsesión

La fiebre por The Mandela Catalogue es claramente un efecto del éxito de Backrooms: Sin Salida. La película de Kane Parsons, basada en el universo liminal que él convirtió en serie en YouTube bajo el nombre Kane Pixels, se estrenó el pasado 28 de mayo y ya recaudó 331 millones de dólares a nivel mundial. Se trata de la película más taquillera de A24, con una edición extendida en camino y una secuela en desarrollo.

Obsesión de Curry Barker (Foto: X)

Backrooms vino a cambiar la idea de quién puede dirigir una superproducción de terror. Parsons pasó de videos en internet a un largometraje con un presupuesto de 10 millones de dólares, producido por James Wan y Shawn Levy.

Obsesión también hizo lo suyo durante las últimas semanas y nos dejó a todos boquiabiertos. Dirigida, escrita y editada por Curry Barker, otro creador surgido del internet, la cinta convirtió una premisa de romance tóxico en una sorpresa de taquilla. Box Office Mojo registra más de 375 millones de dólares a nivel mundial, un sueño hecho realidad para Focus Features, la distribuidora.

El caso de Barker es demasiado, demasiado jugoso para Hollywood porque el costo fue diminuto comparado con su resultado. ¿La inversión? Solo 750 mil dólares. Además, superó a la multipremiada Pecadores como la película original live-action más taquillera de la década, ¿hola?

En este contexto de terror cinematográfico hecho con presupuesto ínfimo e historias de internet, The Mandela Catalogue será la siguiente pieza, aunque también la más delicada, porque su terror depende de la atmósfera y su rareza visual, elementos que podrían resquebrajarse si se pulen demasiado.

Entérate: Creepypastas aterradoras que deberían ser adaptadas al cine tras el éxito de ‘Backrooms’