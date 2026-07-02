Creepypastas aterradoras que deberían ser adaptadas al cine tras el éxito de ‘Backrooms’

El éxito de ‘Backrooms’ confirmó algo que Hollywood ya no puede ignorar: algunas de las historias de terror más potentes de los últimos años no nacieron en estudios, novelas superventas o cómics, sino en foros, subreddits, videos de YouTube y relatos compartidos por usuarios anónimos. La película de A24 dirigida por Kane Parsons demostró que una creepypasta puede convertirse en una experiencia cinematográfica con fuerza comercial, siempre que encuentre una mirada capaz de trasladar su atmósfera al lenguaje del cine. Tras ese fenómeno, estas siete historias de internet tienen suficiente fuerza visual, narrativa y emocional para dar el salto a la pantalla grande.

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‘Penpal’

‘Penpal’ es una de las creepypastas más perturbadoras nacidas en r/nosleep. Escrita por Dathan Auerbach, la historia fue posteriormente convertida en novela y sigue a un narrador que, al mirar hacia atrás, descubre que varios episodios inquietantes de su infancia estaban conectados por una presencia mucho más siniestra: un acosador que lo observó durante años.

Su potencial cinematográfico está en la manera en que convierte recuerdos aparentemente aislados en piezas de un mismo rompecabezas. Una adaptación podría alternar entre la adultez del protagonista y los eventos de su niñez, construyendo tensión a partir de detalles que al inicio parecen extraños, pero no necesariamente conectados. El resultado podría ser un thriller psicológico de horror realista, más cercano al miedo cotidiano que a lo sobrenatural.

‘Penpal’, de Dathan Auerbach (imagen: Amazon)

‘Anansi’s Goatman’

‘Anansi’s Goatman’ tiene una premisa ideal para el cine de terror: un grupo de adolescentes acampa en una zona remota y empieza a sospechar que una criatura capaz de imitar a las personas se ha infiltrado entre ellos. La historia funciona por paranoia, aislamiento y desconfianza, elementos que recuerdan al tipo de tensión grupal que hizo tan poderosa a ‘The Thing’, la película clásica de John Carpenter.

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Una película basada en esta creepypasta no necesitaría depender solo del monstruo. Lo más inquietante sería ver cómo el miedo destruye la confianza entre los personajes. ¿Quién es real? ¿Quién está mintiendo? ¿Cuándo entró la criatura al grupo? Bien adaptada, podría ser una cinta de terror psicológico y corporal, con una criatura memorable y un ambiente de amenaza constante.

Anansi’s Goatman (imagen: YouTube)

‘Annora Petrova’

‘Annora Petrova’ mezcla horror psicológico, destino e internet. La historia sigue a una joven patinadora artística que encuentra una página de Wikipedia sobre ella misma. El problema es que esa página contiene información sobre eventos que aún no han ocurrido. Cuando intenta cambiar su destino, las consecuencias se vuelven cada vez peores.

El concepto tiene una fuerza visual evidente. El mundo del patinaje artístico puede aportar belleza, presión competitiva y obsesión, mientras que la página maldita introduce una amenaza fría y digital. Una adaptación podría funcionar como una tragedia moderna sobre la ansiedad de controlar el futuro, con una atmósfera cercana al thriller psicológico y al horror de la obsesión.

Página de Wikipedia de Annora Petrova (Imagen: Wiki Creepypasta)

‘The Left/Right Game’

‘The Left/Right Game’ parte de una idea sencilla y muy cinematográfica: una ruta aparentemente absurda, basada en girar a la izquierda y a la derecha siguiendo reglas específicas, puede llevar a quienes la recorren hacia una realidad imposible. La historia sigue a una periodista que se une a un grupo de entusiastas de lo paranormal para investigar el juego.

Su mayor atractivo está en el viaje. Cada tramo del camino puede revelar un nuevo escenario, una nueva regla o una nueva amenaza. Eso la vuelve una de las creepypastas con mayor potencial visual y de franquicia. Podría funcionar como una película de carretera sobrenatural, con horror cósmico, tensión grupal y una sensación progresiva de estar abandonando el mundo conocido.

‘The Left/Right Game’ (imagen: YouTube)

‘Borrasca’

‘Borrasca’, escrita por Rebecca Klingel y publicada originalmente en r/nosleep, se desarrolla en un pueblo minero marcado por desapariciones y secretos. La historia sigue a un grupo de amigos que intenta descubrir qué hay detrás de los sonidos extraños y las tragedias que rodean a su comunidad.

Es una de las opciones más delicadas por la oscuridad de su revelación central, pero también una de las más potentes. Una película tendría que tratar su material con cuidado, evitando el impacto fácil y enfocándose en el misterio, el trauma del pueblo y la pérdida de inocencia de sus protagonistas. Su atmósfera de secreto comunitario podría convertirla en un thriller de horror rural muy intenso.

‘Borrasca’ (imagen: IMDb)

‘Correspondence’

‘Correspondence’ está construida a partir de correos electrónicos entre dos amigos. Al principio, la comunicación parece normal, pero poco a poco uno de ellos empieza a describir sucesos extraños, una pérdida de control sobre lo que escribe y una amenaza que nunca se muestra del todo. Ese formato fragmentario es justamente lo que la vuelve tan inquietante.

Una adaptación podría aprovechar el estilo screenlife, donde la historia se cuenta a través de pantallas, mensajes, cámaras de seguridad, archivos y videollamadas. En vez de mostrar demasiado, la película podría mantener al espectador atrapado en la misma incertidumbre que el personaje que recibe los mensajes. Sería una propuesta de bajo presupuesto, pero con mucho potencial para generar tensión.

‘Search and Rescue Woods’

‘Search and Rescue Woods’ reúne relatos sobre un oficial de búsqueda y rescate que encuentra fenómenos extraños en bosques nacionales: desapariciones inexplicables, presencias inquietantes y escaleras imposibles en medio de la naturaleza. Su fuerza está en convertir espacios abiertos en lugares opresivos.

‘Search and Rescue Woods’ (imagen: YouTube)

Una película basada en esta creepypasta podría apostar por el terror atmosférico. Los bosques, normalmente asociados con amplitud y libertad, se transformarían en un laberinto donde las reglas dejan de tener sentido. La imagen de escaleras abandonadas entre árboles ya tiene una potencia visual enorme. Con una dirección adecuada, podría convertirse en una historia de horror lento, misterioso y profundamente incómodo.

El camino abierto por ‘Backrooms’ no significa que cualquier creepypasta pueda convertirse automáticamente en una buena película. El reto está en entender qué hizo inquietante a cada historia en internet y encontrar una forma cinematográfica que no la traicione. Estas siete tienen algo en común: no dependen solo de un susto o una imagen viral, sino de una idea capaz de crecer, incomodar y quedarse en la mente del espectador.

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