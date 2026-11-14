Series y documentales para entender el espectro autista

El autismo, también conocido como trastorno del espectro autista (TEA), es una condición del neurodesarrollo que influye en la manera en que las personas se comunican, interactúan socialmente y perciben su entorno. Aunque sus características varían considerablemente entre individuos, el cine y la televisión han contribuido a dar visibilidad a distintas experiencias relacionadas con esta condición, desde los desafíos de la infancia hasta la búsqueda de independencia durante la vida adulta.

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A lo largo de los años, diversas producciones han explorado el autismo mediante historias reales y relatos de ficción. Algunas se concentran en las experiencias de las propias personas autistas, mientras que otras muestran las dificultades y aprendizajes de sus familias. Estas siete series y documentales ofrecen diferentes perspectivas sobre el tema.

‘The Sunshine Boy’ (2009)

Dirigido por el cineasta islandés Friðrik Þór Friðriksson, este documental, también conocido como ‘A Mother’s Courage: Talking Back to Autism’, sigue a Margrét Dagmar Ericsdottir, una madre que busca comprender mejor a su hijo Keli, un niño autista de once años que no utiliza el lenguaje oral para comunicarse. Ante las dificultades para conocer lo que su hijo piensa y siente, Margrét emprende un viaje que la lleva a conocer investigadores, especialistas y otras familias. Durante su recorrido por Estados Unidos descubre diferentes métodos de comunicación y escucha testimonios de personas que enfrentan situaciones semejantes.

Portada del DVD de ‘Mother’s Courage: Talking Back to Autism’ / ‘The Sunshine Boy’ (imagen: Amazon)

La producción, narrada en inglés por Kate Winslet, aborda las inquietudes de una madre y su determinación por establecer una conexión más profunda con su hijo. También presenta métodos de comunicación controvertidos cuya eficacia no cuenta con suficiente respaldo científico.

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‘The Horse Boy’ (2009)

Este documental estadounidense, dirigido por Michel Orion Scott, presenta la historia de Rupert Isaacson y Kristin Neff, una pareja que busca nuevas maneras de mejorar el bienestar de Rowan, su hijo autista.

Tras descubrir que el niño tiene una conexión especial con los caballos, sus padres deciden emprender un viaje a Mongolia, donde recorren extensos paisajes naturales y conocen comunidades nómadas. Durante la travesía también participan en encuentros con chamanes y conocen distintas prácticas espirituales tradicionales.

La película muestra la relación de Rowan con los animales y las esperanzas de sus padres, pero también las dificultades que enfrenta la familia durante su búsqueda. Aunque documenta experiencias que sus protagonistas consideran significativas, no demuestra que los rituales o las terapias alternativas puedan curar el autismo.

Póster de ‘The Horse Boy’ (imagen: IMDb)

‘Life, Animated’ (2016)

Dirigido por Roger Ross Williams, este documental estadounidense cuenta la historia real de Owen Suskind, un joven autista que encontró en las películas de Disney una forma de comunicarse con su familia. Durante sus primeros años, Owen dejó de utilizar el lenguaje hablado, lo que dificultó considerablemente la comunicación con sus padres. Sin embargo, estos descubrieron que su hijo recordaba los diálogos de numerosas películas animadas y comenzaron a utilizarlos para interactuar con él.

A través de entrevistas, grabaciones familiares y secuencias animadas, el documental explora cómo personajes e historias de Disney ayudaron a Owen a expresar emociones, comprender relaciones humanas y enfrentar diferentes experiencias.

La producción también acompaña su transición a la adultez y sus primeros pasos hacia una mayor independencia. Fue nominada al Óscar a mejor largometraje documental y se convirtió en una de las obras más reconocidas sobre esta temática.

Póster de ‘Life, Animated’ (2016) (imagen: IMDb)

‘The A Word’ (2016–2020)

Esta serie británica de tres temporadas sigue a la familia Hughes, cuya vida cambia cuando Joe, su hijo de cinco años, recibe un diagnóstico de autismo. Interpretado por Max Vento, Joe es un niño que siente una gran fascinación por la música, pero experimenta dificultades relacionadas con la comunicación y determinadas interacciones sociales.

Sus padres, Alison y Paul, interpretados por Morven Christie y Lee Ingleby, deben aprender a comprender sus necesidades mientras enfrentan sus propias diferencias sobre su crianza. La producción también explora las relaciones entre otros integrantes de la familia, incluidos su hermana Rebecca y su abuelo Maurice, interpretado por Christopher Eccleston.

A lo largo de sus tres temporadas, ‘The A Word’ aborda temas como la educación, la convivencia familiar y la aceptación de las diferencias. Actualmente no cuenta con una opción de streaming confirmada para México.

‘The A Word’ (imagen: Prime Video)

‘The Good Doctor’ (2017–2024)

Protagonizada por Freddie Highmore, esta serie médica estadounidense presenta la historia de Shaun Murphy, un joven cirujano autista con síndrome del sabio que comienza a trabajar en el prestigioso hospital St. Bonaventure, en California.

Aunque posee habilidades extraordinarias para identificar patrones y resolver problemas médicos, Shaun enfrenta dificultades para interpretar ciertas convenciones sociales y comunicarse con sus compañeros de trabajo.

Su incorporación al hospital genera dudas entre algunos médicos, quienes cuestionan sus capacidades profesionales. Sin embargo, Shaun intenta demostrar que puede desempeñarse como cirujano mientras desarrolla nuevas relaciones personales y enfrenta las exigencias de su profesión.

Creada por David Shore, la serie cuenta con siete temporadas y explora temas como la discriminación, la inclusión laboral y la independencia. Es importante señalar que las capacidades excepcionales del protagonista no son características comunes a todas las personas autistas.

‘The Good Doctor’ está disponible en México a través de Netflix y Amazon Prime Video.

Freddie Highmore en ‘The Good Doctor’ (imagen: Sony Pictures Television)

‘Atypical’ (2017–2021)

Creada por Robia Rashid, esta serie estadounidense de Netflix sigue a Sam Gardner, un adolescente autista de dieciocho años que decide comenzar a salir con otras personas y buscar una mayor independencia.

Interpretado por Keir Gilchrist, Sam tiene un gran interés por los pingüinos y la Antártida, disfruta de las rutinas y encuentra complicadas algunas situaciones sociales. Su decisión de buscar pareja provoca cambios en la dinámica familiar, especialmente en la relación con su madre, Elsa, quien debe aprender a darle más autonomía.

La historia también desarrolla los conflictos personales de su padre y su hermana, mostrando que las experiencias de cada integrante de la familia van más allá del autismo de Sam.

Con cuatro temporadas, ‘Atypical’ combina comedia y drama para explorar la sexualidad, las amistades, la vida universitaria y la transición hacia la adultez. La serie se encuentra disponible en Netflix.

Póster de ‘Atypical’ (imagen: IMDb)

‘The Reason I Jump’ (2020)

Este documental, dirigido por el británico Jerry Rothwell, es una coproducción de Reino Unido y Estados Unidos basada en el libro homónimo del escritor japonés Naoki Higashida, quien escribió sobre sus experiencias con el autismo cuando tenía trece años.

La película presenta las historias de cinco jóvenes autistas de diferentes países que no utilizan el habla como su principal forma de comunicación. Mediante escenas de su vida cotidiana, testimonios y recreaciones audiovisuales, busca mostrar las diferentes maneras en que experimentan los sonidos, las imágenes y las relaciones con su entorno.

‘The Reason I Jump’ (imagen: Picturehouse)

Uno de sus principales objetivos es cuestionar la idea de que las personas que no hablan carecen de pensamientos o emociones complejas. Ganador del premio del público en la categoría de documental internacional del Festival de Sundance de 2020, ‘The Reason I Jump’ propone una aproximación centrada en las experiencias sensoriales y las formas alternativas de comunicación.

Aunque cuenta con una ficha en Netflix, su disponibilidad depende del país y actualmente no se ha confirmado que pueda verse mediante streaming en México.

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